Как уроженец Киева, учившийся в США, стал переговорщиком от РФ и "человеком Путина"

СМИ узнали, что известно о Кирилле Дмитриеве – одном из главных переговорщиков от РФ в Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии прошли переговоры между США и РФ о завершении войны в Украине. Одним из главных представителей стороны страны-агрессора России был Кирилл Дмитриев – уроженец Киева, выпускник Стэнфорда, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и приближенное к диктатору Путину лицо.

Что о нем известно, пишет российское "оппозиционное" издание "Важные истории".

Уроженец Киева в Стэнфорде и Гарварде

Кирилл Дмитриев родился в 1975 году в Киеве. Он учился в физико-математической школе и хотел продолжить образование в США. В 14 лет по программе "Народная дипломатия" уехал в США.

Два года Дмитриев учился в калифорнийском колледже Foothill, а потом поступил в Стэнфордский университет.

"Никаких родственников у меня там не было, я оказался одним из немногих иностранных студентов, получившим полную стипендию на весь срок обучения", – рассказывал он.

Окончив Стэнфорд с отличием, Дмитриев работал в Goldman Sachs и McKinsey, затем получил MBA в бизнес-школе Гарвардского университета.

В 2000-м он переехал в Россию, получив должность заместителя гендиректора в компании IBS. Через два года Дмитриев стал директором по инвестициям в инвесткомпании Delta Private Equity – подразделении созданного при Билле Клинтоне фонда Россия – США.

Связь со спецслужбами РФ в начале карьеры

Как сообщает The Insider, на тот момент Дмитриев имел паспорт гражданина Украины, но авто оформлял на офицерское удостоверение АМ 1198939, выданное в 2000 году.

"С помощью столичной адресной базы данных The Insider проверил владельцев удостоверений с похожими буквенным и цифровым наборами: трое оказались выпускниками Академии СВР (Академия внешней разведки РФ), восемь – кадровыми офицерами ГРУ, а еще 137 проживали в офицерском общежитии при Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Как у гражданина Украины оказался этот документ, остается загадкой", – говориться в сообщении.

Работа в Украине

В 2007-м он вернулся в Украину, возглавив фонд Icon Private Equity. Владельцем фонда был Виктор Пинчук, зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Тем не менее, Дмитриев не стал патриотом страны, где родился и вырос. По возвращении в РФ в 2011 году он активно критиковал Украину и Оранжевую революцию.

Приближенность к диктатору Путину

Дмитриев женился на Наталье Поповой – подруге младшей дочери диктатора Путина Катерины Тихоновой. Женщины вместе учились в МГУ, сейчас Попова – заместительница Тихоновой в фонде "Иннопрактика".

Именно дружба с Тихоновой и ее бывшим мужем Кириллом Шамаловым – сыном друга Путина Николая Шамалова, сделала его "могущественной фигурой в Кремле", писала Financial Times.

В 2013 году The Insider называл Дмитриева одним из людей, у которых есть "доступ к телу" диктатора Путина.

"Через Кирилла Александровича можно решить практически любую проблему. Но к нему очень трудно попасть на прием, приходится дергать его жену или знакомых", – говорил источник издания.

Связь с Трампом

По информации "Важных историй", Дмитриев – один из фигурантов доклада американского спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году, выигранные Дональдом Трампом.

В январе 2017 года Дмитриев встречался на форуме в Давосе с советником Трампа Энтони Скарамуччи. Через несколько месяцев телеканал CNN написал, что эту встречу расследовали в американском сенате, но на следующий день снял статью.

После победы Трампа на выборах 2024 года Дмитриев снова участвует в российско-американской дипломатии и был включен в команду переговорщиков РФ со США.

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