Как в блокбастере: в Лос-Анджелесе произошел пожар на складе деревянных поддонов

Как в блокбастере: в Лос-Анджелесе произошел пожар на складе деревянных поддонов

Возгорание удалось ликвидировать.

В американском Лос-Анджелесе загорелся склад деревянных поддонов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 1 октября.

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Огонь быстро распространился. Пламя успело перевернулся на несколько близлежащих домов и припаркованных грузовиков. Столбы черного дыма был виден за несколько километров.

На место прибыла более сотни пожарных. Возгорание ликвидировали несколько часов. Все улицы вокруг состава чрезвычайники перекрыли, а людям советовали не открывать окна из-за едкого дыма.

Как сообщалось, в американском городе Даллас произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме. По меньшей мере восемь человек пострадали. Половина из них — это спасатели, которые приехали на вызов по возможной утечки газа. Ведь только бригада прибыла на место — сразу сдетонировали.

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