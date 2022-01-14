Как в обычные времена: Мексика отменила все "ковидные" ограничения на въезд для туристов

Как в обычные времена: Мексика отменила все "ковидные" ограничения на въезд для туристов

В отличие от большинства стран мира, Мексика полностью не закрывала свои границы на протяжении всей пандемии.

Мексика стала второй страной в мире, отменившей все коронавирусные ограничения на въезд для иностранцев. Так, с 1 января 2022 года страна установила "доковидные" правила пересечения границы, действовавшие в 2019 году. Теперь приезжать в Мексику можно без тестов, самоизоляции или онлайн-форм, которые туристам приходилось заполнять перед пересечением границы.

Об этом пишет Traveloffpath.com.

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С 1 января 2022 года Мексика установила "доковидные" правила пересечения границы, действовавшие в 2019 году.

Да, к этому моменту в стране действовало требование на ПЦР-тесты. Туристы также должны были заполнять формы здоровья. После этого путешественники получали QR-код, который требовалось сканировать в аэропорту. Это позволяло пассажирам свободно проходить через контроль безопасности.

Сообщается, что последние несколько месяцев обязательными оставались только онлайн-формы, однако с 1 января 2022 решили отменить и их.

Кроме того, в отличие от большинства стран мира Мексика не закрывала свои границы на протяжении всей пандемии. В результате, с 2020 года она стала самым популярным туристическим направлением в мире.

Напомним, правительство Азербайджана добавило Украину в список стран, граждане которых имеют право на въезд воздушным транспортом.

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