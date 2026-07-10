Как в Советском Союзе: Кремль готовит выездные визы для россиян и контроль за границей

Госдума РФ / © Associated Press

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В Кремле решили возродить один из самых ярких атрибутов тоталитарного советского режима — выездные визы. Выезд в так называемые «недружественные» страны россиянам хотят разрешить только в составе туристических групп не менее чем из десяти человек, в сопровождении и по заранее утвержденному маршруту.

Об этом сообщает издание «Можем объяснить» со ссылкой на источники в дипломатических кругах РФ и собеседника, близкого к администрации президента России.

По информации инсайдеров, российский МИД уже разрабатывает законопроект о введении выездных виз. Поводом для этого традиционно выбрали «заботу» о населении: ограничения планируют ввести под предлогом «обеспечения безопасности российских граждан за рубежом».

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Наиболее жесткие ограничения предлагается ввести в отношении поездок в страны НАТО, которые Москва отнесла к категории «недружественных». Согласно обсуждаемой концепции, туристы из России смогут посещать такие государства только организованными группами не менее чем из десяти человек, в сопровождении и исключительно по согласованному маршруту.

В то же время для других стран планируется составить отдельный перечень, в который могут войти государства, открытые для индивидуального туризма. Окончательный список, по словам собеседников издания, пока не определен.

Один из источников отметил, что независимо от географии поездок ключевым нововведением должно стать именно государственное разрешение на выезд.

«Но выездная виза понадобится в любом случае. Такого, как сейчас: купил билет и улетел, — быть не должно. Государство должно дать разрешение», — цитирует издание собеседника, знакомого с ходом обсуждения.

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Таким образом, в России фактически предлагают вернуться к практикам, существовавшим во времена Советского Союза. Тогда для любой поездки за границу граждане должны были получать так называемую выездную визу через ОВИР, а туристические поездки в капиталистические страны в основном осуществлялись организованными группами под пристальным наблюдением сотрудников КГБ.

В настоящее время российское законодательство уже позволяет ограничивать право на выезд за границу в рамках режима военного положения, введенного на оккупированных территориях Украины.

Как отмечает «Можем объяснить», новая инициатива может значительно расширить сферу действия системы государственного контроля над поездками за границу, фактически возродив один из самых узнаваемых атрибутов советской изоляции.

Напомним, ранее российское Министерство иностранных дел предупредило граждан РФ об «опасностях», которые, по версии Москвы, подстерегают их в Молдове. В ведомстве заявили о якобы «дискриминации», «унижении» и почти экстремальных условиях пребывания в аэропорту Кишинева.

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