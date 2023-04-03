Как в СССР: Кремль конфискует загранпаспорта своих элит, опасаясь, что они уедут за границу – FT

Кремль и ФСБ опасаются, что люди могут уехать из РФ, поскольку выступают против войны.

Российские спецслужбы отбирают загранпаспорта у чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить их выезд за границу.

Об этом сообщает The Financial Times.

Издание утверждает, что Путин обеспокоен бегством людей, выступающих против вторжения в Украину.

Кремль и ФСБ опасаются, что люди могут уехать, поскольку они приватно выступают против войны и чувствуют, что санкции против России разрушают их роскошный образ жизни

Источники сообщили изданию, что силовики требовали от некоторых представителей элиты страны отдать документы, соблюдая правила советских времен, которые недавно редко применялись.

FT напомнило, что еще с советских времен российские чиновники, имеющие доступ к государственной тайне среднего уровня, обязаны были оставлять свои паспорта в сейфах "специальных отделов". Но, по словам бывших чиновников и руководителей, российские спецслужбы редко соблюдали эти правила.

Но Россия снова принялась применять это правило больше после того, как оккупировала украинский Крым в 2014 году. И теперь она применяет правило к еще большему количеству людей, говорят источники, включая людей, не имеющих доступа ни к одной государственной тайне.

Спикер диктатора Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия усилила ограничения на выезд за границу для некоторых людей, работающих в "чувствительных" областях. "Для этого существуют более строгие правила", — сказал он Financial Times.

Непонятно, сколько чиновников и элиты в России выступают против войны, поскольку власти угрожают жестокими репрессиями тем, кто ее критикует.

С начала вторжения в Украину значительное количество богатых россиян переехали в такие места, как Дубай, а некоторые чиновники бежали на Запад, где они предложили передать секреты в обмен на предоставление убежища.

После того, как диктатор Путин 21 сентября 2022 объявил начало мобилизации в России, за границу активно стали бежать и простые россияне По информации СНБО, из России за границу сбежало больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать.

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