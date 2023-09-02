Как ведут себя полицейские в США: инцидент в Днепре имеет своего "двойника" в Огайо (видео)

Применение украинским полицейским табельного оружия в Днепре во время столкновения с женщиной-водителем и пассажиром автомобиля "Ягуар" вызвало немалый резонанс в обществе. Некоторые обвиняют копов в том, что они не погасили конфликт, а наоборот — полицейский открыл огонь после нападения на напарницу.

В пятницу, 1 сентября, BBC сообщило о почти идентичном случае, произошедшем в американском штате Огайо.

В городке Блендон 24 августа полицейские получили сообщение, что женщина, вероятно, совершила кражу из супермаркета и села в автомобиль, чтобы скрыться.

На обнародованном видео из нательных камер полицейских видно, как они подходят к авто подозреваемой, требуют остановить двигатель и выйти из салона.

Разговор длится примерно минуту, один из офицеров неоднократно приказывает водителю "выйти из машины". Но она отказывается и трогается с места, пытаясь объехать полицейского. В тот момент, когда бампер касается его ноги, раздается выстрел из табельного оружия, которое коп уже держал наготове.

Погибшей была 21-летняя Та'Кия Янг, у нее было 2 маленьких детей и она была на седьмом месяце беременности.

Полицейских отпустили в оплачиваемый отпуск на время расследования, которое происходит после каждого применения оружия, окончившегося смертью. Один из копов, который не стрелял, уже вернулся к исполнению своих обязанностей. По другому расследованию еще продолжается.

"Это была трагедия. Семья г-жи Янг, разумеется, очень расстроена", — сказал в пятницу начальник полиции Блендона Джон Белфорд.

В комментариях к видео выражают соболезнования детям погибшей, но обвинений в незаконности действий полицейских нет.

Напомним, 29 августа в Днепре патрульные полицейские остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения. Во время конфликта, переросшего в драку и стрельбу, пассажир "Ягуара" разбил лицо и сломал нос полицейской, ее напарник трижды выстрелил в нападающего и убил его.

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