Как во время Холодной войны: Дуда призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Дуда подчеркнул, что Россия возвращается в своей политике ко временам холодной войны, поэтому "должна получить такой ответ, какой она получила тогда".

Президент Польша Анджей Дуда призывает страны НАТО увеличить расходы по обороне с двух до трех процентов ВВП.

Об этом сообщает RMF24.

Дуда заявил, что пошлет письмо всем лидерам стран НАТО, а также генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, где сформулировано предложение вместе с обоснованием, почему сегодня оправдано увеличение оборонных расходов и установление порога в 3% ВВП в странах Североатлантического альянса.

"Своей агрессивной политикой, реконструкцией российского империализма, своей агрессией против Украины Россия четко и ясно показала, что, к сожалению, ее политика возвращается ко временам Холодной войны, когда Советский Союз проводил агрессивную политику в отношении других стран. Россия возвращается к этим амбициям и должна встретиться с ответом, которую она тогда получила – сказал польский президент.

Дуда напомнил, что во время Холодной войны страны НАТО тратили 3% ВВП на свою оборону.

"Сегодня мы должны вернуться к этому уровню. Мое письмо открывает дискуссию на эту тему. В то же время оно содержит четкое указание на то, что мы должны обсудить эту тему на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, юбилейном саммите по случаю 75-й годовщины НАТО", – подытожил президент Польши.

По данным НАТО, около двух третей из 32 стран-членов Альянса сейчас тратят на оборону на уровне целевого показателя Альянса – 2% от ВВП или выше.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "будет поощрять" Россию атаковать членов НАТО, не платящих взносы.

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