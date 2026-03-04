Как война с Ираном бьет по позициям Трампа: в Белом доме пытаются унять хаос — CNN

В команде Трампа опасаются последствий войны с Ираном / © Associated Press

Советники Трампа пытаются минимизировать политические риски войны с Ираном на фоне противоречивых заявлений президента. В его команде растет обеспокоенность тем, что эскалация на Ближнем Востоке может затянуться без четко определенной стратегии завершения.

Об этом сообщает CNN.

Несмотря на то, что Трамп заявляет о готовности вести боевые действия «столько, сколько нужно», его советники опасаются, что затяжной конфликт может обернуться серьезными проблемами в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

По данным источников в Белом доме, война уже стоила жизни шести американцам, а количество жертв может возрасти. На этом фоне фондовые рынки демонстрируют нестабильность, растут цены на горючее, что подрывает экономические аргументы администрации.

Непопулярная война и раскол среди республиканцев

Согласно ранним социологическим опросам, большинство избирателей скептически относятся к новому военному вмешательству на Ближнем Востоке. Внутри движения MAGA также появился раскол — часть поклонников напоминает об обещании Трампа отказаться от политики «изменения режимов» и сосредоточиться на внутренних проблемах США.

В Белом доме публично подчеркивают, что решение о военных действиях продиктовано исключительно вопросами национальной безопасности. В то же время за кулисами чиновники признают, что четкой стратегии выхода из конфликта пока нет, а месседжи администрации часто меняются, что создает информационный хаос.

Союзники Трампа призывают его как можно быстрее определить конкретную цель операции и сроки ее завершения во избежание затяжной войны, которая может еще больше снизить поддержку избирателей.

Аналитики отмечают, что ключевым фактором для американцев будет экономика. Если в ближайшие месяцы будут расти цены на горючее и продукты, а конфликт не будет понятного результата, война с Ираном может стать серьезным политическим бременем для администрации накануне выборов.