Как война в Украине изменила экономическую карту мира и примирила ожесточенных союзников — разбор Sky News

Война повлияла на каждую страну и создала долгосрочные тренды для мировой экономики

Война России против Украины изменила мировую экономику и создала новые альянсы. Страны «Большой семерки» почти полностью прекратили торговлю с РФ из-за санкций, а Китай и Индия существенно укрепили экономические отношения с Москвой.

Об этом пишет Sky News.

«Китайский экспорт транспортного оборудования в Россию вырос почти в пять раз. А Индия, ранее почти не импортировавшая российскую нефть, теперь зависит от России в большей части импорта сырой нефти. Именно поэтому США ввели для Индии дополнительные тарифы на импорт, удвоив их до 50% — одни из самых высоких в мире», — отмечают журналисты.

Ранее азиатские страны покупали американские облигации, чтобы иметь доллары для покупки нефти, которая обычно продается за доллары. После вторжения в Украину Россия начала продавать свою нефть без долларов.

«Еще один неожиданный эффект — сближение Китая и Индии, которые раньше были ожесточенными соперниками. Из-за высоких тарифов США Индия видит смысл в укреплении отношений с Китаем», — продолжили журналисты.

Издание называет это сейсмическим моментом в геополитике, о котором мало кто мог догадаться до 24 февраля 2022 года.

Кроме того, российско-украинская война нанесла серьезный удар по глобальной экономике, где Россия и Украина долгое время являлись ключевыми игроками на рынках энергоносителей, зерновых и удобрений.

Напомним, президент США Дональд Трамп с 2 апреля начал торговую войну против всего мира. Он объявил пошлины против большинства стран, больше всего досталось Китаю — 34% (из 20% существующего на тот момент совокупно стало 54%).

Официальный Пекин применил симметричный ответ и ввел 34% пошлины на американские товары, что возмутило Трампа и 8 апреля подняло пошлину до 104%. Это вызвало новый виток противостояния, в результате Китай поднял пошлину до 125% пошлины, а тариф США для КНР достиг 145% (с учетом предыдущей 20% пошлины, которую Белый дом связал с оборотом наркотика фентанила).

Первоначальные высокие тарифы, которые должны были заработать для большинства стран с 9 апреля, за период чуть больше недели привели к шоковому обвалу фондовых рынков США, Европы и Азии. Индекс Доу-Джонса, включающий акции крупнейших 30 компаний США, с 2 по 8 апреля потерял 11% и упал до уровня января 2024 года — 37 645 пунктов. Индекс начал восстанавливаться только 9 апреля, после новостей о послаблении пошлин.

Похожую динамику повторил второй индикатор американского фондового рынка — индекс S&P500, представляющий корзину акций 500 американских компаний с крупнейшей капитализацией. Чтобы представить масштаб падения, издание CNBC сообщило, что только за первый день торговой войны семь компаний с крупнейшей капитализацией на нью-йоркской бирже Nasdaq потеряли более 1 триллиона долларов. Комментируя турбулентность на фондовых биржах, Трамп сказал, что рынок «был больным», а его реакция временной.