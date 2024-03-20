Как война в Украине расколола чехов и словаков: WP — о разногласиях между Фицо и Фиалой

В Чехии инициировали поставки артиллерийских боеприпасов, очень необходимых для Украины, благодаря этому государство получило снаряды из стран во всем мире.

Между премьер-министрами Словакии и Чехии Робертом Фицо и Петером Фиалой возникли разногласия по поводу войны в Украине. В течение марта 2024 года правительство в Праге и дружественно настроенный к РФ премьер-министр Словакии Роберт Фицо оказались по обе стороны от пропасти между ними.

Об этом пишет The Washington Post.

Издание напоминает, что премьер-министр Словакии Фицо приостановил помощь Киеву и призвал не посылать "еще один шар" в Украину.

"Также он не раз призывал Украину к окончанию войны, уступив территории в пользу РФ. Пропасть между двумя правительствами возросла в этом месяце, после того, как Прага приостановила традицию неформальных совместных заседаний правительства с Братиславой после встречи министра иностранных дел Словакии с его российским коллегой Сергеем Лавровым", — говорится в WP.

Так называемая "суверенная" внешняя политика Фицо похожа на позицию его союзника в Венгрии, нелиберального премьер-министра Виктора Орбана, имеющего тесные отношения с главой Кремля Путиным.

"Фицо не играет такой же упорной роли, как Орбан, на уровне Европейского Союза, но тем не менее он переломил тенденцию среди европейских соседей Украины, искренне поддерживая ее оборону", — пишет WP.

В то же время премьер Чехии Петр Фиала в конце февраля заявил, что считает, что между странами все же есть разногласия.

"Я не скрою, это не имело бы смысла, что мы расходимся во взглядах на причины российской агрессии против Украины и пути ее решения", — добавил он.

Между тем старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохац напоминает, что даже в худшие времена в прошлом эти отношения характеризовались "взаимным безразличием, но никогда не переходили в открытую риторическую конфронтацию".

Также в материале напомнили и о реакции Фицо на решение Фиалы приостановить межправительственные консультации между Чехией и Словакией. Тогда он отметил, что такое решение ставит под угрозу связи между двумя странами и обвинило правительство Фиалы в поддержке войны в Украине. После этого чешский политик встретился в Праге с лидером словацкой оппозиции Михалом Симецким и подчеркнул их общие взгляды на внешнюю политику.

"Мы знаем, кто является агрессором, а кто жертвой, и мы также знаем, кому нужно помочь", — сказал Фиала.

В WP добавляют, что Фицо рассматривает открытую поддержку Украины как попытку подорвать статус РФ и высмеивает идею украинского суверенитета, предполагая, что Киев имеет полную зависимость от США.

"Я не убежден в искренности Запада в достижении мира в Украине. И я снова повторяю, что западная стратегия использования войны в Украине для ослабления России в экономическом, военном и политическом плане не работает", – написал он ранее в своем Facebook.

В свою очередь ближайшие соседи Словакии выразили обеспокоенность по поводу ее позиции.

"Мы обеспокоены тем, что Словакия идет по ложному пути", — заметил чешский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, британской газете Guardian.

Отметим, накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не планирует менять свое мнение по поводу войны в Украине, несмотря на конфликт с Чехией.

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