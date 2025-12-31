Как встретили 2026 год в Австралии и Новой Зеландии: яркие фото

Фейеверк в Австралии / © Reuters

Австралия и Новая Зеландия, расположенные в Южном полушарии, одними из первых в мире отпраздновали наступление Нового 2026 года. В ночь на 1 января тысячи человек вышли на улицы городов, в частности в Канберре, Сиднее, Веллингтоне и Окленде, чтобы присоединиться к праздничным мероприятиям.

Об этом сообщают СМИ.

Самые масштабные торжества традиционно прошли в Сиднее. Вдоль набережной Сиднейской гавани собралось около миллиона человек, наблюдавших за праздничным фейерверком над Оперным театром и мостом Харбор-Бридж. Световое шоу стало центральным событием в новогоднюю ночь и транслировалось в прямом эфире для зрителей по всему миру.

В Новой Зеландии празднование сосредоточилось в Окленде, где тысячи человек собрались в центральном деловом районе города. Новогодний отсчет сопровождался световыми инсталляциями и салютом возле Sky Tower, ставшим главной точкой празднования.

Праздничные мероприятия в обеих странах прошли в атмосфере единства и радости, открывая новый 2026 яркими событиями и традиционными торжествами.

Ранее сообщалось, что острова в Тихом океане, а также Тонга и Самоа первыми начали встречать Новый год.