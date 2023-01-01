Как встретили Новый год в мире: фото, видео из разных стран

Насладиться световым шоу в разных странах пришли десятки тысяч человек.

В 12:00 31 декабря по киевскому времени на планете Земля наступил Новый 2023 год. Первым его встретили жители островов Лайн в Тихом океане, а также часть Кирибати.

Кто встретил Новый год первым

Раньше всех Новый год наступил на острове Рождества государства Кирибати, что в центральной части Тихого океана. Праздничные новогодние огни здесь зажгли около 12:00 по киевскому времени.

Также одними из первых Новый год отметили жители островов Тонга и Самоа, расположенных в юго-западной части Тихого океана.

Фото: Associated Press

В крупнейших европейских городах масштабно отпраздновали 2023 год. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты пишут, что 2022 запомнится российско-украинской войной, экономическими сложностями, а также последствиями глобального потепления. Это был год драматического Чемпионата мира по футболу в Катаре и быстрых технологических изменений.

Фото: Associated Press

В Лондоне известное колесо обзора London Eye подсветили сине-желтым в знак солидарности с Украиной. Такой же цвет был и фейерверк в столице Великобритании. Мэр Лондона назвал празднование 2023 года самым большим в Европе. Салюты не утихали более 10 минут. Во многих городах по всему миру, включая Лос-Анджелес и Лондон, фейерверки и торжества транслировались в прямом эфире.

В Сиднее устроили спектакль с салютом у моста Харбор.

Около 4 часов по Киеву 1 января Новый год приходит в Бразилию. А в 5:30 утра добирается до Канады на восточный остров Ньюфаундленд.

Фото: Associated Press

Последними встречают Новый год американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Там куранты пробьют в 13:00 по киевскому времени 1 января.

Фото: Associated Press

Одновременно с Украиной 2023 год встречают жители Греции, Турции, Израиля, Румынии и Финляндии.

Фото: Associated Press

Читайте также: