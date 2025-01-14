Как ВСУ поразили подземные бункеры химзавода в Брянской области

В чем заключалась сложность удара по химзаводу на Брянщине.

Силы обороны нанесли удар по Брянскому химическому заводу в поселке Сельцо (РФ), где производят боеприпасы для артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации. Здесь наблюдалась вторичная детонация, которая продолжалась несколько часов. Также были уничтожены два вражеских зенитных ракетных комплекса "Тор" и "Бук". Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал о сложности удара по химзаводу.

Об этом шла речь во время разговора с журналистами "24 Канала".

По словам эксперта, завод работает с порохом – взрывчатыми веществами, снаряжает таким образом определенные российские средства поражения. Речь идет о более 10 наименованиях таких средств. Однако основная функция предприятия – производство взрывчатки и ее калибровка под российские потребности для военной техники.

Главная задача заключалась в том, чтобы добраться до химзавода, ведь, вероятно, там были подземные бункеры и должны были быть перекрытия от ударов с воздуха. Однако они были поражены.

По словам Свитана, для ударов по химзаводу могли использовать ракеты Storm Shadow/SCALP-EG – авиационная компонента, ракеты-постановщики помех – ADM-160 и ракеты ATACMS.

"Химзавод расположен на расстоянии чуть более 100 км, поэтому эти средства до Брянщины достают", — добавил Роман Свитан.

Он считает это комбинированной атакой, которая была осуществлена ВСУ – авиацией и ракетными войсками.

Напомним, кроме химзавода, в России беспилотники атаковали также объекты в Энгельсе, Саратове, Казани, Туле. В частности, был поражен завод "Оргсинтез", являющийся стратегическим объектом.

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