Как второе президентство Трампа может разорвать Европу на части — громкая статья Politico

Возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом заставляет европейских лидеров обдумывать подобные сценарии и искать ответы на вопросы, которые они за собой тянут. По мере того, как избирательный процесс в США набирает обороты, чиновники по всему континенту становятся все более откровенными по поводу последствий второго президентства Трампа.

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что его возвращение к власти не только станет наибольшим испытанием для трансатлантических отношений в послевоенной истории, но может представлять риск для европейского единства. Напряженность в отношениях с мощнейшей страной мира может разъединить континент в различных вопросах — от торговой политики до борьбы с изменением климата и обороны европейской территории. "Люди в Брюсселе уже готовятся к тому, что может произойти", — сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

По словам журналистов, Европа пережила первое президентство Трампа, но есть все признаки того, что на этот раз все будет сложнее, поскольку две происходящие рядом войны и продолжающийся энергетический кризис давят на континент. Это потребует от Европы — и ЕС в частности — сделать то, к чему он исторически оказался неспособен: принять решение об общем ответе и придерживаться его. Неспособность договориться может начать разрывать блок на части.

Намерения Трампа в отношении НАТО

Два человека, знакомых с намерениями бывшего президента по Украине, говорят, что Трамп будет подталкивать Владимира Зеленского уступить Крым и часть Донбасса, чтобы убедить Владимира Путина прекратить войну, пишет издание.

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Указывается, что менее понятно, каковы его намерения в отношении НАТО. Два собеседника издания утверждают, что он нацелился на уменьшение участия Америки, возможно, отказавшись от участия в саммитах или заставив американских военных не участвовать в совместных учениях.

Беспокойство о том, что может сделать Трамп, заставило Конгресс США вписать в закон требование, что законодатели должны одобрить любой формальный выход США из Альянса. "Тот факт, что Конгресс счел нужным это сделать, а президент Байден был готов подписать, свидетельствует о том, что в Вашингтоне существуют реальные опасения", — сказал Брэд Боумен из Фонда защиты демократий.

Авторы подчеркивают, что Трампу не нужно будет выходить из Альянса, чтобы фактически разорвать его. В феврале он поставил под сомнение соблюдение Вашингтоном статьи 5 НАТО о взаимной обороне, которая требует от союзников объединиться в поддержку, если один из членов альянса подвергается нападению, заявив, что "будет поощрять" Россию нападать на членов НАТО, недостаточно тратящих на оборону..

Издание пишет, что в любом случае, статья 5 не требует военной поддержки, а лишь требует от члена НАТО «принять меры, которые он считает необходимыми для оказания помощи нападавшему члену Альянса». Трамп может просто “считать необходимым выразить обеспокоенность в Совете Безопасности ООН, и все. Или сделать заявление или сказать: эй, Путин, это нехорошо. Ты должен прекратить это», – сказал Боумен.

То, что ЕС будет трудно выработать общий ответ на президентство Трампа, видно из его реакции на полномасштабное вторжение Путина в Украину.

Замена американского ядерного зонта

По словам Politico, это настолько медленный прогресс, что некоторые считают, что для выхода из тупика понадобится серьезный толчок. Трамп может стать для блока тревожным звонком, который заставит все сдвинуться с места. Для стран, граничащих с Россией, главная проблема состоит в том, будет ли "много" достаточно, и не будет ли слишком поздно.

Когда дело доходит до ядерного сдерживания, большинство стран Европы полагаются на американский "зонтик", и только Великобритания и Франция обладают собственными боеголовками… Однако ни французская, ни британская системы не будут надежным сдерживающим фактором, если ядерное сдерживание США исчезнет. Остается непонятно, как все это впишется в рамки европейской безопасности”, — говорится в статье.

Что еще хуже, даже если европейские лидеры постараются выступить единым фронтом, они, скорее всего, окажутся под давлением целого ряда политик, возглавляемых Трампом, которые с таким же успехом могут быть направлены на их разъединение.

Брюссель уже работает над планом, который определяет последствия ноябрьского голосования, включая карательные торговые меры, если Трамп введет свои тарифы против блока. К тому же, война в Украине и стремление разорвать экономические связи с Россией также привели к тому, что Европа стала зависимой от США в вопросах энергоснабжения: почти 50% поставок СПГ поступает из этой страны.

Углубление европейских разломов

Журналисты добавляют, что судьба Европы во время второго президентства Трампа будет в значительной степени зависеть от того, сможет ли она оставаться единственной. Наиболее очевидным риском для этого единства является Виктор Орбан, который во второй половине года будет играть важную роль в формировании повестки дня в механизме принятия решений в ЕС.

К тому же, во время своего первого срока Трамп взял за правило обходить европейские институты и разговаривать непосредственно с национальными лидерами. В условиях неопределенности, нависшей над европейской оборонной политикой, некоторые страны могут легко решить, что заигрывание с президентом США — лучшая ставка, чем противостояние с ним.

Напомним, недавно бывший президент Соединенных Штатов Америки и кандидат на президентское кресло Дональд Трамп неожиданно назвал выживание Украины важным для Америки.

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