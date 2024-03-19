Как выборы в России повлияли на мобилизацию новых оккупантов: в ГУР ответили

До российских псевдовыборов мобилизационные меры в РФ несколько ослабли, ведь кремлевские вожди боялись общественного сопротивления. Однако теперь все вернется к привычным темпам.

Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"До выборов были достаточно ограничены действия путинского режима по мобилизационным мероприятиям. Потому что они боялись общественного мнения и сопротивления. Вместе с тем, есть целый ряд проблем у них и организационного характера, и обеспечения. Это не значит, что с завтрашнего дня начнется что-то совсем другое. Но мобилизационные мероприятия в России продолжались и во время избирательной кампании и они будут продолжаться и дальше. Количество потерь, как санитарных так и безвозвратных остается для оккупантов огромным. Поэтому им нужно будет пополнение", - рассказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что Кремль регулярно пытается проводить замеры общественного мнения и сталкивается с тем, что количество электората, выражающего пассивное возмущение продолжением войны и мобилизации, действительно растет.

"Поэтому да, это фактор, на который путинский режим будет вынужден обращать внимание", — добавил Юсов.

Напомним, Путин переназначил себя еще на шесть лет – до 2030-го. Президентские "выборы" в России впервые продолжались три дня — 15-17 марта. А в некоторых регионах, учитывая оккупированные украинские территории, "голосовали" вообще досрочно и онлайн. Как Запад оценил этот очередной кремлевский фарс и чего ждать от пятого срока Путина — читайте в материале ТСН.ua.

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