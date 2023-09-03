Как выборы в США повлияют на войну в Украине: Подоляк сделал прогноз

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что результаты выборов в странах демократического проукраинского лагеря, в том числе в США, не изменят формат поддержки Украины со стороны партнеров.

Об этом он написал в соцсети X (ранее известной как Twitter).

По его словам, ни один политик в странах западной демократии, одержав победу на выборах, не признает своей неспособности защитить те базовые ценности, за которые идет война в Украине.

"Для того, чтобы действительно прекратить поддержку Украины, любой политик-кандидат должен выйти и прямо сказать: "Мы боимся России; мы хотим проиграть слабой России; мы всегда врали вам, что базовые ценности, такие как свобода и демократия, следует защищать; мы хотим, чтобы в мире пришли хаос, войны, терроризм, беспредел, спонсируемый Россией; мы хотим, чтобы украинцы, защищающие свою землю, свои семьи, свои дома, проиграли и мы хотим, чтобы вы жили в мире, где нет правил и международного права". Конечно, это невозможно", — подчеркнул Подоляк.

Он убежден, что никто не согласится на сдачу демократии Российской Федерации, которая "уже проиграла" в этой войне.

“Украину и дальше будут поддерживать в полном объеме до честного финала этой страшной войны. Поэтому не тратьте эмоции на оценку фейков, пророссийской пропаганды и откровенной глупости”, — призывает Михаил Подоляк.

Напомним, один из претендентов на президентскую номинацию от Республиканской партии США Вивек Рамасвами заявил, что в случае избрания президентом США признает российскую оккупацию части Украины и закроет нашему государству путь в НАТО.

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