Как выглядели известные политики в молодости и детстве: от Бориса Джонсона до Алексея Резникова

Большинство лиц политиков можно узнать без труда, а вот другие выглядят совсем иначе. ТСН.ua собрал подборку фотографий известных политиков в молодости и детстве.

Джо Байден

Джо Байден (полное имя – Джозеф Робинетт Байден-младший ) родился 20 ноября 1942 года. С 20 января 2021 года – президент США. В 1965 году Джо Байден окончил Университет Делавера (Ньюарк), где изучал историю и политические науки.

Джо Байден после окончания Университета Делавера (1965 год) и сейчас / Фото: ТСН.ua

Борис Джонсон

Борис Джонсон (полное имя – Александер Борис де Пфеффел-Джонсон ) родился 19 июня 1964 года. Его называют "самым большим другом Украины". Журналист и политик. До 6 сентября 2022 г. был премьер-министром Великобритании. Учился в Оксфордском университете, где изучал классическую литературу.

Борис Джонсон во время учебы в Оксфордском университете (окончил в 1986 году) и сейчас / Фото: ТСН.ua

Риши Сунак

Риши Сунак родился 12 мая 1980 года. С 25 октября 2022 года премьер-министр Великобритании. Имеет пенджабское происхождение, его семья эмигрировала в Великобританию из Восточной Африки. Учился в колледже Линкольна, где изучал философию, политику и экономику, а затем в Стэнфордском университете.

Риши Сунак в юности и сейчас / Фото: ТСН.ua

Си Цзиньпин

Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 г. в Пекине. В настоящее время занимает должность главы Китайской Народной Республики. Учился в политехническом университете Цинхуа на химико-технологическом факультете (1975-1979 годы).

Си Цзиньпин в 1979 году (по окончании университета) и сейчас / Фото: ТСН.ua

Олаф Шольц

Олаф Шольц родился 14 июня 1958 года. Занимает должность федерального канцлера Германии от 8 декабря 2021 года. В 1985 году Олаф Шольц окончил Гамбургский университет, где изучал право.

Олаф Шольц в молодости и сейчас / Фото: ТСН.ua

Анджей Дуда

Анджей Дуда (полное имя – Анджей Себастиан Дуда ) родился 12 мая 1972 года. С 6 августа 2015 года занимает пост президента Польши. В 1996 году окончил Ягеллонский университет (Краков), факультет права и администрации.

Анджей Дуда в молодости и сейчас / Фото: ТСН.ua

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен родилась 8 октября 1958 года. Немецкая политика, от 1 декабря 2019 года, занимает должность президентки Европейской комиссии. Училась в Геттингенском университете и Вестфальском университете имени Вильгельма (1977), затем в Лондонской школе экономики (1978).

Урсула фон дер Ляен в молодости и сейчас / Фото: ТСН.ua

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года. С 28 августа 2014 года занимает должность президента Турции. 1981 окончил Университет Мармара (факультет экономики и коммерческих наук).

Реджеп Тайип Эрдоган в молодости и сейчас / Фото: ТСН.ua

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года. С 20 мая 2019 года – президент Украины. Учился в Криворожском экономическом институте Киевского экономического университета имени Вадима Гетьмана, где в 2000 году получил юридическое образование.

Владимир Зеленский во время учебы в институте и сейчас / Фото: ТСН.ua

Алексей Резников

Алексей Резников родился 18 июня 1966 года. С 4 ноября 2021 года занимает должность министра обороны Украины. С 1986 по 1991 год учился во Львовском университете им. Ивана Франко, где окончил юридический факультет (специальность "правоведение").