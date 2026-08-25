Как выглядит на самом деле президент Трамп без его знаменитого макияжа

Трамп и макияж / © Getty Images

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Бывший директор по коммуникациям администрации Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что президент США каждый день пользуется косметикой и якобы особенно любит бронзатор.

Об этом говорится в материале Іadbible.

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По словам Скарамуччи, во время его короткой работы в Белом доме в 2017 году он имел возможность увидеть, как выглядит Трамп без косметики.

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Что известно о макияже Трампа / © Associated Press

Трамп ежедневно пользуется «бронзатором»

Трамп ранее признавал, что использует косметическое средство для маскировки синяков на руках. В то же время, публично он не рассказывал об использовании косметики на лице.

Скарамуччи утверждает, что у президента есть определенный утренний бьюти-ритуал и он наносит на лицо средство для загара.

В интервью The Times он рассказал, что его мать, которая работает визажисткой и является поклонницей традиционного итальянского макияжа, негативно оценивает способ, которым Трамп наносит косметику.

«Моя мама ненавидит макияж Трампа», — сказал Скарамуччи.

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По его словам, президент якобы использует оранжевый бронзатор, который покупает в магазине косметики в Бронксе.

«Он выглядит как открытая банка Spam без макияжа… Он думает, что это выглядит фантастически», — заявил Скарамуччи.

Журналист уточнил в Скарамучче, действительно ли видел Трампа без косметики. Бывший чиновник ответил утвердительно.

«О да. Он наносит его утром. Иногда повторно наносит вечером. Это средство для загара. Он, кстати, думает, что это выглядит фантастически», — сказал Скарамуччи.

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Что известно о бывшем соратнике Трампа

Скарамуччи работал директором по коммуникациям Белого дома во время первой президентской каденции Трампа. На этот пост его назначили 21 июля 2017, но уже через 11 дней он покинул администрацию после публичного конфликта с другими представителями команды.

Позже Скарамуччи стал критиком Трампа. В 2024 году он называл своего бывшего руководителя «оранжевым тараном», а также «невероятно опасным человеком» и «плохим неудачником».

Трамп ежедневно пользуется бронзатором / © Associated Press

О макияже Трампа говорили и раньше

Это не первый случай, когда упоминают об использовании Трампом косметики. В 2019 году бывшая домработница президента рассказывала The Washington Post, что в его спальне постоянно хранилась косметика бренда Bronx Colors.

По ее словам, персонал также сталкивался с коричнево-оранжевыми пятнами на воротниках рубашек.

Стефани Гришем — бывшая спикер Белого дома / © Associated Press

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем в своей книге I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House, вышедшей в 2021 году, также утверждала, что Трамп ежедневно пользовался косметикой.

«Образ президента создавался с помощью макияжа, который он наносил на лицо каждое утро, будто должен появиться в телевизионном шоу. Что в известной степени именно так и было», — писала Гришем.

Она также заявляла, что Трамп сам стрижет себе волосы, используя огромные ножницы, которые, по ее словам, могли бы подойти даже для торжественного перерезания ленты на открытии одного из его объектов.

Издание обратилось в Белый дом за комментарием по заявлениям Скарамуччи, но пока ответа не получило.

Напомним, ранее речь шла о визуальных признаках возможных проблем со здоровьем американского президента. Ведь за последний год они были заметны.

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