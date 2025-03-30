ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
420
Время на прочтение
1 мин

Как взрыв 334 атомных бомб: в Мьянме во время землетрясения погибло уже более 1600 человек

Поисково-спасательные работы не прекращаются.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия землетрясения

Последствия землетрясения / © Associated Press

Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в центральной части Мьянмы 28 марта, возросло до 1600, еще 2 376 человек получили ранения. Эти цифры касаются всех пострадавших районов.

Об этом пишет издание The Guardian.

Большинство жертв приходится на второй по величине город Мандалай, расположенный неподалеку от эпицентра землетрясения.

В комментарии CNN геолог сказал, что землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме высвободило энергию, эквивалентную 334 атомным бомбам.

По меньшей мере, 14 подземных толчков зафиксировали в Мьянме после землетрясения магнитудой 7,7 в пятницу, свидетельствуют данные Геологической службы США. Предпочтительно они имели магнитуд от 3 до 5.

Самым сильным был подземный толчок магнитудой 6,7, который произошел примерно через 10 минут после первого землетрясения, повлекшего разрушение.

Подземные толчки ощущались также по всему Таиланду, включая столицу Бангкок и северный город Чиангмай, а также в китайских провинциях Юньнань и Гуанси, расположенных по соседству с Мьянмой.

Геолог объясняет, что подземные толчки могут занять несколько месяцев, поскольку Индийская тектоническая плита продолжает врезаться в Евразийскую плиту под Мьянмой.

Напомним, 28 марта зафиксировали землетрясение в 7,7 балла. В двух странах произошли обвалы домов. Больше об этом читайте в новости.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie