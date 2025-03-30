Как взрыв 334 атомных бомб: в Мьянме во время землетрясения погибло уже более 1600 человек

Последствия землетрясения / © Associated Press

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Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в центральной части Мьянмы 28 марта, возросло до 1600, еще 2 376 человек получили ранения. Эти цифры касаются всех пострадавших районов.

Об этом пишет издание The Guardian.

Большинство жертв приходится на второй по величине город Мандалай, расположенный неподалеку от эпицентра землетрясения.

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В комментарии CNN геолог сказал, что землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме высвободило энергию, эквивалентную 334 атомным бомбам.

По меньшей мере, 14 подземных толчков зафиксировали в Мьянме после землетрясения магнитудой 7,7 в пятницу, свидетельствуют данные Геологической службы США. Предпочтительно они имели магнитуд от 3 до 5.

Самым сильным был подземный толчок магнитудой 6,7, который произошел примерно через 10 минут после первого землетрясения, повлекшего разрушение.

Подземные толчки ощущались также по всему Таиланду, включая столицу Бангкок и северный город Чиангмай, а также в китайских провинциях Юньнань и Гуанси, расположенных по соседству с Мьянмой.

Геолог объясняет, что подземные толчки могут занять несколько месяцев, поскольку Индийская тектоническая плита продолжает врезаться в Евразийскую плиту под Мьянмой.

Напомним, 28 марта зафиксировали землетрясение в 7,7 балла. В двух странах произошли обвалы домов. Больше об этом читайте в новости.