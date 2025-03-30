- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 420
- Время на прочтение
- 1 мин
Как взрыв 334 атомных бомб: в Мьянме во время землетрясения погибло уже более 1600 человек
Поисково-спасательные работы не прекращаются.
Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в центральной части Мьянмы 28 марта, возросло до 1600, еще 2 376 человек получили ранения. Эти цифры касаются всех пострадавших районов.
Об этом пишет издание The Guardian.
Большинство жертв приходится на второй по величине город Мандалай, расположенный неподалеку от эпицентра землетрясения.
В комментарии CNN геолог сказал, что землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме высвободило энергию, эквивалентную 334 атомным бомбам.
По меньшей мере, 14 подземных толчков зафиксировали в Мьянме после землетрясения магнитудой 7,7 в пятницу, свидетельствуют данные Геологической службы США. Предпочтительно они имели магнитуд от 3 до 5.
Самым сильным был подземный толчок магнитудой 6,7, который произошел примерно через 10 минут после первого землетрясения, повлекшего разрушение.
Подземные толчки ощущались также по всему Таиланду, включая столицу Бангкок и северный город Чиангмай, а также в китайских провинциях Юньнань и Гуанси, расположенных по соседству с Мьянмой.
Геолог объясняет, что подземные толчки могут занять несколько месяцев, поскольку Индийская тектоническая плита продолжает врезаться в Евразийскую плиту под Мьянмой.
Напомним, 28 марта зафиксировали землетрясение в 7,7 балла. В двух странах произошли обвалы домов. Больше об этом читайте в новости.