Как закончить войну в Украине: Шольц придумал "мирный план", а Трамп озвучил свой — все детали

Шольц планирует войти в историю в качестве "канцлера мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть собственные утраченные позиции.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готовит "мирный план" для Украины, который уже вызвал возмущение у украинцев. Зеленский же заявил, что Украина представит Байдену, Трампу и Гаррису детальный план победы в войне. Выступил и Трамп, он наконец озвучил тот же "способ", как он якобы остановит войну в Украине за 24 часа.

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Вновь активизировались разговоры о "мирном плане"

Громкие разговоры о "мирном плане" снова зашевелились. На этот раз с заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц и сказал, что он тоже готовит "мирный план" для Украины, но есть большой, но в этом замысле Шольца. Говорят, что одно из условий – сохранение за РФ ранее захваченных украинских территорий. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

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В статье отмечается, что Шольц планирует войти в историю в качестве "канцлера мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть собственные утраченные позиции.

"Ошеломленный разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад, канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из тупика".

Что задумал Шольц?

Таким образом, немецкий канцлер решил с некоторыми однопартийцами подготовить план "этаких Минских соглашений", предусматривающих возможность передачи части украинской территории Москве. В то же время источник отмечает, что "канцлер хочет прогнуть Украину любой ценой".

Кроме того, Шольц заявил, что сейчас наступил тот момент, когда следует начать обсуждение мира в Украине. Он отметил, что обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым у него "хорошие" отношения.

Новое заявление от Трампа

Но это не все, с заявлением выступил и кандидат в президенты США Дональд Трамп, всю свою предвыборную кампанию голосит, что закончит войну в Украине за 24 часа. Ранее в штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа по запросу "Голоса Америки" рассказали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, но европейские страны должны вносить больший вклад в поддержку безопасности.

Президент Трамп неоднократно заявлял, что ключевым приоритетом его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны. наших налогоплательщиков", — говорится в сообщении.

Что говорят о Трампе в штабе?

Как отмечается в письме, Трамп "сделает все необходимое, чтобы восстановить мир и восстановить американскую силу и сдерживание на мировой арене". В штабе называют Трампа "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, будь он президентом.

А в июне 2024 года два советника Трампа представили ему план прекращения войны РФ против Украины. Он предусматривает, что в случае избрания президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

Впрочем, какой-то конкретики не было. И вот на днях Дональд Трамп наконец-то назвал тот же способ, которым он якобы закончит войну в Украине за сутки. Так вот, план Трампа состоит в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или больше в течение 12 месяцев после вступления в должность.

"Путин не сможет воевать с нефтью по $40. Буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, позвоню по телефону двум людям: Путину и Зеленскому. Мы заключим соглашение в течение 24 часов", — указано в сообщении.

Громкое заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский. Во время традиционного вечернего обращения к украинцам глава государства заявил, что Украина представит Байдену, Трампу и Гаррису детальный план победы в войне.

Что известно о Втором саммите мира?

Следует напомнить и то, что в этом году должен состояться и Второй саммит мира. К слову, на первый, проходивший в Швейцарии, съехались лидеры 101 государства и международных организаций. Ранее сообщалось, что второе собрание планируется провести уже в ноябре – то есть до выборов в США.

Но случится ли это так – сейчас неизвестно, как и то, в какой стране состоится Второй саммит. И если на первый Россию даже не звали, на втором – представителей России хотят видеть все. В частности, об этом время одного из брифингов в конце августа отмечал и спикер МИД Георгий Тихий.

"Всем должно быть понятно, что Украина никогда не начинала эту войну и стремится к миру, как и каждая другая страна. Но мы понимаем, что это должен быть справедливый мир ", — отметил он.

Будет ли Россия?

Он добавил, что вопрос не только в том, чтобы усадить Россию за стол переговоров, но и чтобы она вела эти переговоры добродетельно. Поэтому в этом контексте важны два фактора: давление на поле боя и давление на международной арене.

По его словам, теперь уже эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсуждал вопрос Саммита мира, в том числе и с китайской стороной – в Гуанчжоу.

"Мы пригласили Китай принять участие в промежуточных встречах, которые состоятся накануне Саммита. Так же, как мы предлагаем всем миролюбивым странам, уважающим устав ООН, и приглашаем их участвовать в этих промежуточных встречах ", – сказал он.

России не будет?

Но как и неизвестна дата, когда состоится собрание, неизвестно и приедет ли туда Россия. Ведь в июле 2024 года в России заявили, что они не будут участвовать во втором Саммите мира, потому что, мол, это мероприятие имеет "ультимативную" риторику. Подобные действия Москвы в Киеве объясняют неготовностью РФ к переговорам. Об этом заявил председатель комитета парламента по вопросам внешней политики, нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко в комментарии LIGA.net.

" То, что Россия отказывается принять участие в саммите — очередной показатель, что она не заинтересована в мире и соблюдении международного права", - сказал он.

Как свое решение аргументирует РФ?

Сетько говорит, что Москва не готова к диалогу, потому что Кремль до сих пор живет иллюзиями о победе в войне против Украины. Он считает, что заставить российского "фюрера" Владимира Путина изменить мнение по поводу переговоров может Китай. Впрочем, и Пекин не хочет этого делать.

"Путин может сесть за стол переговоров тогда, когда начнет сильнее чувствовать, что он проигрывает и на поле боя, и политически, то есть, когда будет чувствовать, что его изоляция усиливается. Для него переговоры могут иметь ценность только как средство спасти себя", — отметили в сообщении.

Заявление представителя РФ

Ну и собственно, о том, что РФ не будет участвовать в новом Саммите мира, заявлял в июле и заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин, причина – "ультимативная" риторика этого мероприятия, которая якобы игнорирует "другие инициативы разрешения российско-украинского конфликта".

Галузин заявил, что, мол, содержание мероприятия им "понятно" — учитывая "формулу Зеленского". В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц на днях заявил, что договорился с президентом Украины об участии РФ во втором Саммите мира.

Поэтому приедет ли Россия – вопросы, вероятно, рычаги влияния еще найдутся, и зная Россию и намерения кремлевского диктатора, они вряд ли остановятся на животном желании убивать украинцев. Остановить эту войну без ультиматумов или языка силы – вряд ли когда-нибудь будет возможно.

В то же время, Россия и все российские преступники должны ответить за каждую смерть украинца, депортацию детей, убийства наших военных на камеры, мародерство, и этот список бесконечен.

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