"Как закончится война": Уолтц заявил о важном первом шаге в переговорах с Украиной

Майк Уолтц отметил единство в видении мира украинской делегации и Трампа.

После переговоров в Саудовской Аравии советник по национальной безопасности Майк Уолтц сделал заявление об их итогах. В частности, он отметил единство в видении мира украинской делегации и президента США.

Об этом Уолтц сказал журналистам после переговоров с Украиной 11 марта, передает CNN.

"Украинская делегация разделяет видение мира президента США", – сказал советник Трампа.

Он также заявил о "важном первом шаге" по окончании вины в Украине.

"Мы перешли от этого вопроса "если закончится война", к тому, "как она закончится". И это был важный первый шаг под руководством президента Трампа", – сказал Уолтц.

По его словам, глава США Дональд Трамп "буквально перенес весь глобальный разговор на место встречи с высокой украинской делегацией".

Напомним, ранее Уолтц кратко прокомментировал переговоры с Украиной в Саудовской Аравии.