Но Евросоюз не торопится. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что для двух дочерних фирм «Роснефти» в ФРГ Соединенные Штаты сделают исключение. Впрочем, американские ограничения не должны коснуться этих компаний, ведь во-первых, их нет в санкционном списке США, а во-вторых, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину правительство ФРГ лишило «Роснефти» контроля над этими фирмами, переведя их под внешнее доверительное управление Федерального агентства по сетям.

Новость о попытке Германии вывести из-под действия американских санкций две дочерние компании «Роснефти», хотя на самом деле они и не подпадали под действие новых ограничений и уже давно управляются федеральным правительством, приобрела большую огласку, в том числе и в украинских СМИ. Как и публикация немецкого таблоида Bild со ссылкой на Немецкий экономический институт (IW), что в 2024 году Евросоюз стал третьим крупнейшим торговым партнером России. Хотя на самом деле IW написал об этом в июне этого года, а соответствующие цифры и данные были доступны еще раньше.

Британия полностью заблокировала «Лукойл» и «Роснефть» еще две недели назад. А в 19-м пакете санкций, принятом ЕС 23 октября, российская энергетика и друзья Москвы тоже попали под удар. В частности, «Роснефть», «Газпром нефть», китайские компании и еще 117 судов «теневого» флота РФ. И среди важнейших мер 19-го пакета — эмбарго на импорт Евросоюзом российского сжиженного газа, но только с 1 января 2027 года. При этом в ЕС и США не говорят, когда введут полный запрет на закупку российской нефти, удобрений, урана и никеля.

Так кто же и насколько финансирует российскую машину войны против Украины? Читайте в материале ТСН.ua.

Российские нефть и газ: почему ЕС не торопится

Еще летом этого года европейские СМИ сообщали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз импортировал российский сжиженный газ почти на 33 млрд евро. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в 2024 году ЕС закупил ископаемое топливо из РФ (сюда входят все российские ископаемые энергоносители) на 21,9 млрд евро, что на 3,2 млрд евро больше, чем ЕС оказал помощь Украине в том же году.

«За третий год вторжения на экспорте (в разные страны мира — Ред.) ископаемого топлива Россия заработала 242 млрд евро, что всего на 3% меньше, чем годом ранее: 104 млрд евро на продаже сырой нефти; 75 млрд евро — на нефтепродуктах; 40 млрд евро — на газе; и 23 млрд евро — на угле», — говорится в отчете CREA.

ТСН.ua уже не раз отмечал, что крупнейшими покупателями российской нефти и нефтепродуктов являются Китай, Индия и Турция. Итого в прошлом году они импортировали энергоресурсов РФ на $174,46 млрд. Для сравнения, в механизм PURL — программы закупок американского оружия для Украины на средства европейских стран, которую координирует НАТО — за три месяца его существования поступило лишь $2 млрд.

При этом страны G7+, по данным CREA, импортировали нефтепродукты из шести нефтеперерабатывающих заводов Индии и Турции на 18 млрд евро, из которых около 9 млрд евро приходится именно на нефтепродукты переработанные из российской сырой нефти. Крупнейшими покупателями таких «российских» нефтепродуктов среди стран G7+ были Нидерланды, Франция, Румыния, Испания, Италия, Австралия и США.

К тому же не стоит забывать об импорте Евросоюзом российского сжиженного газа. В 2024 году страны ЕС — Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды и другие — закупили российского LNG почти на 7 млрд евро. Крупнейшим импортером является Франция, которая в прошлом году импортировала сжиженный газ из РФ на около 2,7 млрд евро.

По данным Евростата, уже в первой половине 2025 года ЕС закупил российского сжиженного газа почти на 4,5 млрд евро. Поэтому можно предположить, что по итогам этого года импорт Евросоюзом LNG из РФ может даже превысить прошлогодние 7 млрд евро. А учитывая, что полное эмбарго на закупки начнет действовать только с 1 января 2027 года (для долгосрочных контрактов и примерно с апреля 2026 года — для краткосрочных), страны ЕС принесут российскому бюджету войны еще больше прибыли.

«Европа приняла историческое решение. Мы прекратим весь импорт российского СПГ до конца 2026 года и расправимся с теневым нефтяным флотом (на самом деле санкции против „теневого“ танкерного флота РФ тоже не слишком действенны — Ред.). Это беспрецедентный шаг, который ЕС делает в единстве и полной солидарности с Украиной. Он нанесет серьезный удар по военной машине Путина и поддержит мирные усилия Киева», — заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.

Давление на Китай и Индию: но дело не только в энергоресурсах РФ

С декабря 2022 г. и февраля 2023 г. Евросоюз ввел полное эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов соответственно, предусмотрев исключения для Венгрии, Словакии и Чехии. В июне этого года Чехия остановила импорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба», на который приходилось около половины поставок в страну, инвестировав в расширение мощностей итальянского нефтепровода TAL. Венгрия и Словакия не сделали ничего, чтобы диверсифицировать поставки.

Более того, на следующей неделе премьер Венгрии Виктор Орбан собрался в США, чтобы лично обсудить с Дональдом Трампом новые американские санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Еще раньше Орбан заявлял, что правительство и венгерская нефтегазовая компания MOL, имеющая контракт с «Лукойлом» на поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба», и владеющая словацким НПЗ Slovnaft (получает российскую нефть по тому же маршруту), «работают над тем, как обойти эти санкции».

Однако посол США при НАТО Мэтью Витакер уже заявил, что Вашингтон ожидает от Будапешта полного отказа от российской нефти и газа. К тому же, по его словам, в США хотят видеть план Венгрии, Словакии (вместе эти две страны с начала полномасштабного вторжения России в Украину импортировали российскую нефть более чем на 12 млрд евро — Ред.) и Турцию по избавлению зависимости от российских энергоресурсов. К тому же сейчас все взгляды прикованы к Индии и Китаю: сократят ли они закупки российской нефти по контрактам с «Лукойлом» и «Роснефтью» до 21 ноября (конечный срок, предусмотренный новыми санкциями США)?

«Я считаю, что РФ почувствует удар сразу. Могу сказать, что Индия уже полностью прекратила закупки российской нефти, а многие китайские нефтеперерабатывающие заводы остановились», — заявил в воскресенье, 26 октября, в эфире CBS News министр финансов США Скотт Бессент, назвав посланника Путина Кирилла Дмитриева, который был в эти дни в Соединенных Штатах. лжи».

Но дело не только в российских энергоресурсах, которые Запад продолжает покупать, причем в объемах, превышающих предоставленную Украине помощь. Например, в 2024 году Евросоюз импортировал российские удобрения на 2,2 млрд евро (что на 33% больше, чем в 2023 году), США — на $1,3 млрд. К тому же, в прошлом году ЕС купил российского никеля на 1,2 млрд евро, учитывая то, что в 2024 году США и Британия ввели. Вдобавок, США до сих пор покупают у России уран и плутоний, а Евросоюз — железо и сталь.