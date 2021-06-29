Как защитить себя от наиболее заразного штамма коронавируса "Дельты": рекомендации ВОЗ

Как защитить себя от наиболее заразного штамма коронавируса "Дельты": рекомендации ВОЗ

Тем, кто получил прививку от коронавируса, также нужно защищать себя он нового штамма.

Людям, которые вакцинировались от коронавируса, также нужно продолжать придерживаться средств индивидуальной защиты, чтобы не заразиться новым штаммом коронавируса "Дельта".

Поэтому, чтобы сохранить себя от опасной инфекции, Всемирная организация здравоохранения призвала носить маску, соблюдать социальную дистанцию, находиться в проветриваемых помещениях, мыть руки и избегать скопления людей, передает CNBC.

Помощник генерального директора ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и медицинских изделий Мариангела Симао заявила, что людям, которые получили даже две дозы вакцины, все еще может угрожать новый штамм коронавируса.

"Им все еще нужно защищаться", — заявила эксперт.

Напомним, в ВОЗ заявили, что новый штамм "Дельта" вдвое заразнее, и учитывая скорость его распространения, он может стать доминантным вариантом коронавируса в мире.

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