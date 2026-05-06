Как завершится правление Путина: переворот, отставка или кризис до 2036 года

Как завершится правление Путина / © Associated Press

Как закончится правление Путина и ждет ли его дворцовый переворот? Российский диктатор Путин, которому на момент истечения срока президентских полномочий исполнится 83 года, имеет еще десять лет, чтобы прекратить заговоры внутри страны и за границей.

Об этом пишет The Times.

Как закончится правление Путина: какие есть варианты

Есть надежда, что через 10 лет в России может измениться президент. Согласно российской конституции, срок полномочий Путина истекает в 2036 году. Для многих неясно, будет ли 83-летний Путин удовлетворен потребностью передать власть кому-нибудь другому.

Также следует учитывать войну в Украине, которая обостряет в России экономические и социальные проблемы. Поэтому существует вариант, что Путину даже нечего будет передавать.

Когда Путин начинал полномасштабную войну в Украине, то думал, что войдет в историю и сможет сделать все за несколько дней. Но сегодня прилетает по Туапсе, Челябинску, Екатеринбургу… Неудачное вторжение ослабило рейтинги Путина как никогда за все 26 лет правления.

Вместо победных парадов в Киеве Путин озабочен возможным сговором членов российской политической элиты. Путин опасается, что ближайшее окружение хочет убить его. Чтобы этого не допустить, он уже запретил чиновникам пользоваться телефонами с интернетом вблизи президента. Также Путин перестал посещать свои роскошные загородные дома.

После убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в России начали массово отключать интернет.

Европейцы делают ставку на бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу — в отчетах говорится, что он «связан с риском государственного переворота, поскольку сохраняет значительное влияние в высшем военном командовании». Однако российская оппозиция и ближайшее окружение Шойгу так не считают.

Несмотря на все, рейтинг Путина обвалился с 77% в декабре 2025 года до 65% в апреле 2026 года. Это самый низкий уровень поддержки российского президента с начала полномасштабной войны в Украине.

Российский оппозиционер Илья Яшин заявил, что сомневается, что Путин сможет продержаться у власти еще 10 лет.

«На пятом году войны и на фоне возрастающих экономических проблем у Кремля почти не осталось пряников, которыми можно было бы успокоить народ. На одних кнутах далеко не уедешь», — добавил Яшин.

У Путина была большая амбиция — «перегнать» Иосифа Сталина как лидера России с самым долгим пребыванием в должности со времен Ивана Грозного. Для этого после двух сроков президентства он перешел на должность премьер-министра, затем снова на пост президента. В 2020 году Кремль «переустановил» ограничение сроков полномочий Путина, что позволило ему править еще 16 лет.

От Путина начали отворачиваться даже те, кто поддерживал десятилетиями. Среди них Илья Ремесло, Виктория Боня и другие. Оппозиция начинает надеяться на дворцовый переворот.

Среди тех, кому Путин может передать власть, рассматривают следующие варианты:

Алексей Дюмин, бывший охранник, являющийся ключевым помощником Путина.

Сергей Собянин, мэр Москвы.

Дмитрий Патрушев, вице-премьер-министр РФ.

Ни один российский лидер не дожил до 77 лет. Средняя продолжительность жизни россиянина составляет 68 лет. Сейчас Путину 73 года. Пока нет веских доказательств того, что он чем-то смертельно болен.

Похоже, Путин хочет жить «вечно», ведь в разговоре с лидером Китая рассказывал, что биотехнологии постоянно развиваются, а человеческие органы можно непрерывно пересаживать.

Переворот в России: последние новости

Напомним, российского диктатора Путина тайно ненавидит его ближайшее окружение, и его свергнут в результате государственного переворота в течение года. Как пишет The Daily Mail, ссылаясь на заявления экс-пропагандиста Ильи Ремесла, представители российских властей недовольны потерей привилегий из-за политики Кремля.

Ремесло прогнозирует «тихий» дворцовый переворот по образцу 1953 года, который приведет к краху системы к 2026-2027 годам. Среди вероятных преемников называют премьера Михаила Мишустина, министра Максима Решетникова или помощника президента Алексея Дюмина.

Параллельно с этим о росте внутреннего напряжения свидетельствует публичная критика со стороны ранее лояльных лидеров мнений, в частности блогера Виктории Бони. Она предупредила диктатора о критическом состоянии малого бизнеса, экономическом истощении и запуганности населения, что может привести к социальному «взрыву».

По мнению экспертов, Путин находится в информационной изоляции, поскольку окружение боится сообщать ему о реальных масштабах проблем в стране.

Аналитик Марк Галеотти в колонке The Spectator утверждает, что сообщение об угрозе государственного переворота в России является скорее частью информационно-психологической операции, чем реальной оценкой ситуации.

Российская силовая система сконструирована так, чтобы разные спецслужбы постоянно контролировали друг друга, что фактически минимизирует риски мятежа. Распространение слухов о заговорах должно посеять паранойю среди российской элиты и заставить диктатора подозревать свое ближайшее окружение.

