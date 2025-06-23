Как Зеленский отнесся к ударам Трампа по Ирану: откровенная реакция

Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский, комментируя удары США по объектам иранской ядерной программы, похвалил «решительность» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 22 июня.

В воскресенье Зеленский заслушал доклады по ситуации на Ближнем Востоке после американских ударов по объектам ядерной программы иранского режима. Он подчеркнул, что режим в Иране очень много помог Путину. В частности, «Шахедами».

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«Сейчас в украинском небе — очередные волны „шахедов“. Мы все прекрасно помним, откуда у России такое оружие. Иранские решения в помощь России принесли нашей стране и многим другим странам масштабные разрушения, масштабные потери человека. И это действительно должно прекратиться. И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием», — сказал президент.

Он подчеркнул, что никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть.

«Важно, что есть американская решительность по этому поводу — решительность президента Трампа. Также нужно подчеркивать, что дипломатия должна заработать. Заработать повсюду. На Ближнем Востоке, в регионе Залива, и у нас здесь, в Европе, в Украине. Если Путин отвергает все мирные предложения и в том числе американские предложения, то неудивительно, что отвергают их пока и в Тегеране», — говорит Зеленский.

Президент призвал мир сделать все, чтобы диктаторские режимы почувствовали, «что такое сила международной солидарности и недопустимость любого распространения террора».

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Напомним, Дональд Трамп объявил, что ночью 22 июня военные Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанге и Исфахани.