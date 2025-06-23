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Как Зеленский отнесся к ударам Трампа по Ирану: откровенная реакция
В своем видеообращении Зеленский похвалил Трампа за «решительность» по Ирану.
Президент Владимир Зеленский, комментируя удары США по объектам иранской ядерной программы, похвалил «решительность» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 22 июня.
В воскресенье Зеленский заслушал доклады по ситуации на Ближнем Востоке после американских ударов по объектам ядерной программы иранского режима. Он подчеркнул, что режим в Иране очень много помог Путину. В частности, «Шахедами».
«Сейчас в украинском небе — очередные волны „шахедов“. Мы все прекрасно помним, откуда у России такое оружие. Иранские решения в помощь России принесли нашей стране и многим другим странам масштабные разрушения, масштабные потери человека. И это действительно должно прекратиться. И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием», — сказал президент.
Он подчеркнул, что никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть.
«Важно, что есть американская решительность по этому поводу — решительность президента Трампа. Также нужно подчеркивать, что дипломатия должна заработать. Заработать повсюду. На Ближнем Востоке, в регионе Залива, и у нас здесь, в Европе, в Украине. Если Путин отвергает все мирные предложения и в том числе американские предложения, то неудивительно, что отвергают их пока и в Тегеране», — говорит Зеленский.
Президент призвал мир сделать все, чтобы диктаторские режимы почувствовали, «что такое сила международной солидарности и недопустимость любого распространения террора».
Напомним, Дональд Трамп объявил, что ночью 22 июня военные Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанге и Исфахани.