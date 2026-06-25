"Как же так": канадец не поверил своим глазам, увидев дом украинцев (видео)

Блоггер Маркиан / © скриншот с видео

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Канадец удивился, когда увидел новый дом украинцев, недавно переехавших в Канаду. Его также поразило их гостеприимство. Муж признался, что хоть и работает бригадиром и живет здесь всю жизнь, сам не может купить такой дом.

Об этом рассказал львовский блогер Маркиян на своем YouTube-канале.

Как обустроили дом и сколько стоит

Маркиян вместе с коллегами-канадцами приехал в гости к новоселам. По его словам, семья приобрела жилье за 730 тысяч канадских долларов.

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«Там просто новенький дом. Потолки высокие. Люстры… Нет даже к чему придраться. Заплатил он за здание 730 тысяч канадских долларов. Конечно, там нет места между домами, большого двора, но все равно есть чем гордиться», — отметил блогер.

Чтобы внести первый платеж за недвижимость, украинская семья продала имущество в Европе. Кроме того, семья очень много работает по обеспечению своего быта.

«Он работает, его жена работает на двух работах, как может подрабатывает, справляется», — добавил Маркиян.

Реакция иностранных гостей

Быт и успехи украинцев сильно поразили его коллег-канадцев. Один из них выразил удивление сравнением собственного заработка и возможностей эмигрантов.

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«Канадец говорит: „Как же так? Я в Канаде работаю всю жизнь, бригадир. Но не могу себе позволить такой дом“», — сказал коллеги автор видео.

Кроме дома, иностранные гости остались в восторге от украинской культуры, традиций, атмосферы и угощений.

«Есть чем гордиться за наших людей. Наши люди молодцы! Да держать. Желает вам мирного неба над нашей любимой Украиной», — резюмировал блогер.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, украинка в Германии рассказала, что в этой стране действуют строгие и непривычные для украинцев правила пользования дачными участками. В частности, в немецких садовых обществах официально запрещено постоянно проживать и длительно ночевать.

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В то же время для переехавших в Польшу граждан Украины немалым открытием становится местный продовольственный рынок с его нестандартными версиями сельди в сметане или горчице и готовыми полуфабрикатами для борща, напоминающими больше красную воду.

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