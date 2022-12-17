"Как звездону, так сдохнешь": в Турции агрессивная россиянка набросилась с бранью на украинку (видео 18+)

Жительница РФ плевалась и пыталась затеять драку.
В Турции агрессивная россиянка набросилась на украинку во время отдыха.
Гражданка страны-агрессора ругалась, плевалась и пыталась устроить драку.
Об этом сообщил Telegram-канал "Труха".
Что именно стало причиной конфликта, пока неясно.
Россиянка ругалась на украинку, оскорбляла ее, била полотенцем, требовала прекратить съемку и угрожала пожаловаться администрации гостиницы.
В то же время украинка спокойным голосом отметила, что это российская туристка, которая ведет себя по-хамски.
Между женщинами состоялся такой диалог:
Россиянка: "Уходи отсюда. Я сейчас как звездону, так сдохнешь. Тьфу на тебя".
Украинка: "Это – россияне в Турции на отдыхе".
Россиянка: "Это — фашисты. Зигуйте и "Хайль Гитлер" кричите на весь мир. Придурка. Дура, дура, дура…".
Россиянка пыталась выбить из рук украинки телефон – сначала полотенцем, а затем ногой. Потом она набросилась на мужчину, отдыхавшего с украинкой. Агрессивная россиянка заявила, что украинцы в чужой стране, а не в своей "вонючей Украине". Мужчина отметил, что они соблюдают все законы как в своей стране, так и в чужой, в отличие от россиян.
Россиянка в ответ продолжила нецензурно ругаться.
Напомним, россиянку, цеплявшуюся к беженцам из Украины в Берлине, выдворили из страны.
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