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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Какая часть бюджета РФ направлена на войну против Украины: в ГУР шокировали цифрой

Россияне почти половину госбюджета направляют на агрессию против Украины.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Путин, война

Путин, война / © ТСН

Около 47% государственного бюджета России тратится на ведение войны против Украины.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью «Апостроф TV».

Представитель разведки отметил, что такие расходы чрезвычайно высоки для российской экономики.

По словам Скибицкого, Россия также достигла максимальных возможностей в производстве высокотехнологичного вооружения, в частности, баллистических ракет. В настоящее время страна-агрессор может производить около 60–65 ракет для комплексов «Искандер» ежемесячно.

В ГУР отмечают, что ракетно-дроновые атаки РФ по украинским городам преследуют цель не только поражения инфраструктуры, но и создания паники среди населения. В то же время россияне продолжают бить по критически важным объектам, в частности, предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса.

«Государство-агрессор Россия очень боится наших дипстрайков, мидлстрайков. Они в панике, что мы будем применять баллистическое вооружение. Поэтому там, как говорится, "на болотах", паника. Делается все, чтобы не допустить дальнейшего усиления наших возможностей», — объяснил Вадим Скибицкий.

Ранее Залужный заявил, что война находится в стратегическом тупике: ни у одной из сторон на данный момент нет возможности одержать решающую победу только военным путем. По его словам, современные технологии и массовое применение беспилотников значительно усложнили наступательные действия, а движение фронта уже не является главным фактором завершения войны.

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Дата публикации
Количество просмотров
268
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