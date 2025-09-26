ТСН в социальных сетях

Какая главная проблема НАТО с российскими дронами: Рютте объяснил нюансы

Недопустимо сбивать дроны РФ стоимостью в тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые стоят, возможно, полмиллиона или миллион долларов, подчеркнул генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Западные вооруженные силы не могут продолжать сбивать приближающиеся российские дроны с помощью дорогих ракет.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg.

«Недопустимо постоянно сбивать дроны стоимостью в тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые стоят, возможно, полмиллиона или миллион долларов», — сказал он.

На вопрос, не хватает ли НАТО необходимого оборудования, Рютте ответил: «В краткосрочной перспективе да». Он добавил, что НАТО учится у украинцев и быстро разрабатывает технологии, которые будут внедрены в ближайшие недели.

Рютте сказал, что эти усилия направлены на то, чтобы «в дополнение к более традиционным способам борьбы у нас в распоряжении была технология перехвата».

Кроме того, Рютте отказался комментировать публикацию о том, что европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово сбивать российские самолеты, сообщает Bloomberg.

В то же время, Рютте признал, что «такого рода сообщения» происходят «постоянно» в неформальном порядке.

«Что касается истребителей, это не новость. Это плохо, это должно прекратиться, но наши пилоты знают, что делать, и в случае необходимости они могут принять крайние меры», — сказал он.

Рютте также отметил, что заявление Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром», «зацепило нерв в Кремле и, возможно, на самом высоком уровне».

«По каким-то причинам нам пока не удалось вынудить их сесть за стол переговоров. А должен быть стол, не в России, а где-то в мире, за которым, по крайней мере, Зеленский и Путин сядут и обсудят сложные вопросы, как покончить с войной», — подытожил генсек НАТО.

Что предшествовало

Напомним, российские дроны в последнее время все чаще можно увидеть над странами Альянса.

Так, в Дании за последние несколько дней закрывали аэропорты из-за угрозы беспилотников.

Министр обороны Дании Троэльс заявил, что повторное появление неизвестных беспилотников над территорией Дании, в том числе вблизи военных объектов, — это гибридная атака.

Кроме того, неизвестные дроны замечены над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна на северо-востоке Франции.

