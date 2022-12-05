Беларусь не потянет войска Путина – стране отведена роль аэродрома

Беларусь не может удерживать российскую армию.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua политик и дипломат, посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный рассказал о ее военном потенциале.

"Представить себе 100, 60, 50, 40 тысяч российских войск – нет. Беларусь это "не потянет". Сама по себе она остается советской. Все население живет буквально в нескольких городах. Возможности расселить там такое количество военных нет. Думать о том, что на территорию Беларуси может зайти и удерживаться в течение года 50-тысячный гарнизон российских военных, пока невозможно", — отметил эксперт.

По словам Бессмертного, территория Беларуси может быть использована как определенный аэродромный плацдарм.

"Все аэродромы военного назначения остались такими, как были с советских времен. До десятка из них предназначены для тяжелых бомбардировщиков. В самой российской доктрине Крым и Беларусь – это плацдармы с системой складов, коммуникаций и др.", – сказал дипломат.

Напомним, что Роман Бессмертный также оценил саму армию самопровозглашенного главы Беларуси Лукашенко.

Эксперт также рассказал о характере мобилизации в Беларуси. По его словам, она не носит массовый характер.

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