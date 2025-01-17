Какая ошибка Байдена помешала Украине выиграть войну до 2025 года: ответ известного американского политолога

По мнению Роберта Кейгана, администрация Байдена совершенно безосновательно была озабочена тем, что может сделать российский диктатор Путин.

Известный американский политолог, аналитик Роберт Кейган назвал самую большую ошибку 46-го президента США Джо Байдена, которая помешала Украине выиграть войну до 2025 года.

Об этом аналитик заявил в интервью CNN.

"Наибольшая ошибка? Я думаю, вместо того, чтобы осознать, что мы не можем позволить Украине проиграть войну и влить в Украину все, что мы могли, так быстро, как мы могли, технологически и с точки зрения количества оружия, а администрация Байдена медлила с действиями, медлила с оказанием определенных видов помощи", – объяснил политолог.

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По мнению Роберта Кейгана, администрация Байдена совершенно безосновательно была озабочена тем, что может сделать российский диктатор Путин.

"Они были озабочены, по моему мнению, абсолютно безосновательно тем, что может сделать Путин. Я не думаю, что у Путина были какие-то реальные варианты ответа, которые могли бы повредить Соединенным Штатам. Поэтому они вели достаточно осторожную игру, и в результате мы оказались в ситуации, когда этого оказалось недостаточно", – резюмировал политолог.

Как сообщалось, на днях Джо Байден выступил с прощальной речью к американцам. Политик упомянул об Украине.

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