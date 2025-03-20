Какая позиция Китая относительно войны России против Украины: эксперт дал ответ

По мнению эксперта по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китай не должен играть никакой роли в текущем мирном процессе в Украине, потому что он даже близко не является честным посредником.

Китаю не пойдет на пользу ни победа, ни поражение России в войне против Украины. Лучший сценарий для Пекина – холодная война с "гибридным миром".

Такое мнение в материале "РБК-Украина" высказал эксперт по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, работающий на Тайване Дин Каралекас.

"По мнению Пекина, лучшим результатом является сценарий холодной войны в Украине с неким "гибридным миром", который сохраняет постоянный потенциал перерасти в полномасштабное кинетическое действие в любое время – я бы сказал, что-то вроде ситуации на Корейском полуострове", – сказал он.

По словам Каралекаса, если Россия одержит очевидную победу, это не пойдет на пользу Китаю. Такая победа может подтолкнуть Путина к более широкой европейской войне или даже к шагам против Китая на Дальнем Востоке.

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С другой стороны, китайское руководство не хочет, чтобы Путин проиграл, потому что это повлечет политический хаос в самой России, а также будет угрожать интересам Китая в Центральной Азии. Поэтому гибридное состояние "ни мира, ни войны" в Украине было бы идеальным для Пекина – это держит НАТО занятым и отвлекает его от расширения активности в Азии.

"Например, Си не был в восторге от импорта Россией пушечного мяса из Северной Кореи, потому что это связало то, что до сих пор было региональным конфликтом вдали от берегов Китая, с ситуацией с Азиатско-Тихоокеанским компонентом, рискуя привлечь внимание НАТО к региону", – отметил изданию Каралекас.

По мнению эксперта, Китай не должен играть никакой роли в текущем мирном процессе в Украине, потому что он даже близко не является честным посредником.

Напомним, Китай прокомментировал телефонный разговор между российским "фюрером" Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В Пекине заявляют, что поддерживают диалог как путь к решению мира в Украине.

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