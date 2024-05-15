Какая причина нападения на Фицо: нардеп назвал вероятные мотивы

По его мнению, речь идет о более внутреннем вопросе для Словакии.

Точную причину, по которой было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, должны назвать словацкие правоохранители. Но вряд ли преступление было совершено из-за позиции политика в отношении Украины.

Такое мнение высказал в эфире телемарафона народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Я думаю, что вообще не нужно воспринимать позицию российских спецслужб или позицию российских медиа... Это абсолютно ужасная история нападения на Фицо. И я думаю, что она будет тщательно расследована внутри страны. Если нужно будет, может присоединяться и какие-то международные органы", – говорит нардеп.

По его мнению, речь идет о более внутреннем вопросе.

"Ибо несмотря на победу Фицо и на победу их партии, там (в Словакии. – ред.) все равно очень большая оппозиция, которая имеет другие взгляды на развитие их страны. Я думаю, что все же этот вопрос более связан с какими-то внутренними проблемами, чем с позиции относительно Украины... Давайте не будем выдвигать какие-то версии, это должны делать правоохранительные органы Словакии", – отметил Чернев.

В то же время, депутат не сомневается, что покушение на Фицо будут использовать российские пропагандисты, чтобы каким-то образом безосновательно "приплести" сюда Украину.

Напомним, сегодня, 15 мая, в Словакии произошло нападение на премьера страны Роберта Фицо. По предварительной информации, он получил несколько пулевых ранений и находится в тяжелом состоянии. Нападающий задержан. Местные СМИ пишут, что это 71-летний писатель из города Левице, который, как бывший сотрудник частной службы безопасности, вполне законно владел огнестрельным оружием.

По словам словацких журналистов, Фицо получил огнестрельные ранения живота и руки, его состояние очень тяжелое. Отмечалось, что премьера доставили вертолетом в больницу в Банской Быстрице, ведь в Братиславу нужно было бы слишком долго доставаться из-за необходимости безотлагательного вмешательства.

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