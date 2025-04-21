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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Какая причина смерти Папы Римского: информация от СМИ

Причина смерти Папы Франциска до сих пор не подтверждена официально. Но у СМИ уже есть собственные версии.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск / © Associated Press

Причиной смерти Папы Римского Франциска 21 апреля могли стать инсульт или кровоизлияние в мозг.

Об этом сообщают издания La Repubblica и Corriere della Sera.

По информации Corriere della Sera, причиной смерти Франциска стал инсульт.

В то же время La Repubblica со ссылкой на медиков, лечивших Папу Римского, информирует об отсутствии какой-либо связи смерти понтифика, по крайней мере, очевидной, с его респираторными проблемами, из-за чего Франциск попал в больницу.

«Причиной смерти Папы Франциска стал инсульт. В ближайшие несколько часов Святой Престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти», — говорится в публикации.

Отметим, что от представителей Ватикана еще не было официального сообщения о том, что явилось причиной смерти 88-летнего Папы.

Напомним, похороны Папы Римского пройдут в течение девяти дней после его смерти. Похоронят Франциска в базилике Санта-Мария Маджоре — за пределами Ватикана.

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