Какая ситуация сегодня в Приднестровье – в Генштабе ВСУ рассказали

Какая ситуация сегодня в Приднестровье – в Генштабе ВСУ рассказали

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в Приднестровье, где Россия пробует создать провокации.

В Приднестровском регионе Молдова обстановка остается сложной.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме", — говорится в сообщении.

Кроме того, проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск.

Напомним, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Приднестровье не является серьезной угрозой для Украины. Однако этот регион могут использовать российские оккупанты для дестабилизации ситуации в Румынии, Молдове и Украине.

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