Великобритания может предоставить финансирование для Украины, позволив Трампу перезагрузить международные альянсы.

Об этом пишет издание The Guardian.

Сообщается, что российские запасы советского оружия истекут к концу 2025 года, поэтому Путин может начать переговоры в начале следующего года. Он продолжит войну до конца года, усиливая атаки на мирных жителей, если переговоры не пойдут по его сценарию.

Трамп может вести эти переговоры в стиле Путина. Россия всегда требовала демилитаризованную Украину под фактическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это, особенно если Россия разорвет свои военные связи с Китаем.

Напомним, The Guardian сообщало, что Путин может начать переговоры в начале 2025 года, но война будет продолжаться до конца 2025 года из-за окончания советского оружия в России. Однако, по словам издания, Путин будет усиливать атаки на мирных жителей Украины всякий раз, когда переговоры не будут следовать его сценарию.

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