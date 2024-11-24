Великобритания может финансировать Украину, что позволит США перераспределить ресурсы.
Великобритания может предоставить финансирование для Украины, позволив Трампу перезагрузить международные альянсы.
Об этом пишет издание The Guardian.
Сообщается, что российские запасы советского оружия истекут к концу 2025 года, поэтому Путин может начать переговоры в начале следующего года. Он продолжит войну до конца года, усиливая атаки на мирных жителей, если переговоры не пойдут по его сценарию.
Трамп может вести эти переговоры в стиле Путина. Россия всегда требовала демилитаризованную Украину под фактическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это, особенно если Россия разорвет свои военные связи с Китаем.
Напомним, The Guardian сообщало, что Путин может начать переговоры в начале 2025 года, но война будет продолжаться до конца 2025 года из-за окончания советского оружия в России. Однако, по словам издания, Путин будет усиливать атаки на мирных жителей Украины всякий раз, когда переговоры не будут следовать его сценарию.
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