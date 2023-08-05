Какая страна может стать следующей "жертвой" России: прогноз западных СМИ

На фоне тяжелой ситуации на фронте в Украине Россия планирует ввязаться в еще один вооруженный конфликт.

Если Россия продолжит свою оккупационную политику, то следующей жертвой может стать Молдова.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News, попытавшийся определить, какая страна может стать следующей целью россиян.

"Так же проевропейски настроена, как Украина, так же с контролируемым Россией сепаратистским образованием, Молдова явно была одной из главных целей Путина в последние годы. Доказательств тому немало. Это и поддерживаемые Россией "оппозиционные" партии типа "Шор". И антиправительственные протесты, источники финансирования которых неочевидны. И активные информационные кампании ― по данным местных аналитиков, количество вброшенных в информационное пространство Молдовы пророссийских фейков за последний год многократно увеличилось, сейчас молдаване больше симпатизируют Путину, чем Джо Байдену, а в росте цен на газ чаще обвиняют Санду, а не того же российского диктатора, от которого зависит решение о тарифах на российское горючее", — сообщают журналисты.

Впрочем, учитывая, что оба соседа Молдовы ― Украина и Румыния ― сейчас крайне враждебно настроены к России, а российский контингент в Приднестровье не способен на значительные военные действия, в обозримом будущем россияне будут дальше вести в Молдове гибридную войну.

Главное для Москвы сейчас – сделать так, чтобы Молдова не вступила ни в ЕС, ни в НАТО, а Запад и Украина не знали, чего ждать от этой страны – кризиса, переворота или военной угрозы. Пока инструменты для этого у россиян есть, заключает издание.

Напряжение в отношениях Молдовы с Россией продолжается не первый год, ведь приход к власти президента Санду в декабре 2020 года (57,5% голосов избирателей) и ее ориентированной на ЕС партии "Действие и Солидарность" в июле 2021 года (53% голосов избирателей) после нескольких лет доминирование пророссийского президента Игоря Додона (2016-2020) в Москве восприняли болезненно. У нового правительства сразу начались проблемы с "Газпромом".

В начале 2023 года в адрес Молдовы из России началась острая критика, особенно после того, как 20 января Санду заявила в интервью Politico о том, что война РФ против Украины спровоцировала дискуссию, помогает ли нейтралитет защитить Молдову.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Россия-24" 2 февраля, что Молдову выбирают на роль следующей после Украины "Анти-России". Он обвинил Маю Санду в том, что она тянет страну в НАТО и "проевросоюзовском драйве".

"Смогли поставить специфическими методами, далеко не свободными, не демократическими, во главе государства президента, которая просто рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", — сказал тогда Лавров.

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