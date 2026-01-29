Какая страна помогает РФ производить одну из самых смертоносных ракет: расследование The Telegraph

Российская «оборонка» использует китайские станки. / © ТСН

Китай поставляет России станки и комплектующие для производства гиперзвуковых баллистических ракет «Орешник», которым Владимир Путин угрожает Западу.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные украинской разведки.

Разведка обнаружила китайские токарные станки с числовым программным управлением (ЧПУ) на Воткинском заводе. Предприятие, кроме «Орешника», производит ракеты «Искандер-М» и межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М». Именно благодаря этому оборудованию Россия смогла нарастить объем производства высокоточного оружия.

С начала полномасштабной войны Пекин передал Москве оборудование и компоненты для создания вооружений на общую сумму $10,3 млрд — такие подсчеты приводит Import Genius. В эту сумму входят станки на $3,1 млрд, микрочипы и платы памяти на $4,9 млрд.

Все эти товары входят в перечень 50 высокоприоритетных позиций, экспорт которых в Россию запретили 39 стран, в том числе США и Великобритания. Китай же не присоединился к западным санкциям против Москвы.

Кроме того, Китай экспортировал в Россию ключевые испытательные приборы — мультиметры и осциллографы, необходимые для проверки работоспособности и эффективности вооружения и микроэлектроники.

«За последние несколько лет зависимость России от Китая существенно возросла», — отмечает старший аналитик Open Source Centre Гери Сомервилл.

По данным научного сотрудника британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) Ника Рейнольдса, импорт из Китая имеет критическое значение для Москвы, поскольку оборудование на многих российских заводах устарело и не позволяет быстро и качественно производить самолеты и другую военную технику.

«Орешник» — гиперзвуковая баллистическая ракета, может нести шесть боевых частей и поражать цели в Европе менее чем за 20 минут.

Напомним, в начале января российская армия применила ракету «Орешник» по Львовской области — в 65 км от границы с Польшей.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло недавно заявил, что Россия вряд ли сможет регулярно использовать ракету «Орешник», несмотря на заявления о ее инновационности и серийном производстве. Причины — ограниченные темпы изготовления, технические проблемы и низкая эффективность без ядерного заряда.