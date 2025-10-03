Какая связь между войной в Украине и провокациями в Европе: The Economist объяснил, чего добивается Путин

Путин / © Associated Press

Балтийский щит укрепляется: российские провокации заставляют страны НАТО усиливать оборону восточного фланга. Так, сразу после инцидента с участием военных самолетов РФ вблизи Эстонии, польские десантники провели оперативную высадку на шведском острове Готланд, являющемся ключевой точкой в Балтийском море. Это решительный шаг в ответ на угрозы.

Об этом пишет The Economist.

Кроме того, Швеция переносит на остров наземные средства противовоздушной обороны и повышает боеготовность своих воздушных сил. В свою очередь, Великобритания, Франция, Германия и Швеция отправили оборудование для борьбы с дронами в Данию, где в последние дни были замечены неизвестные БПЛА. К тому же ЕС ускорил разработку так называемой «стены дронов».

Однако это может быть именно тем, что хотел российский диктатор Владимир Путин, говорится в материале. Бывший российский дипломат Борис Бондарев, ушедший в отставку в знак протеста против вторжения в Украину, говорит, что Путин может надеяться, что это отвлечет частично внимание НАТО от поддержки Украины.

«Чем больше европейцы будут чувствовать угрозу для себя, тем больше ресурсов им понадобится для собственного перевооружения, и тем меньше ресурсов будет доступно Украине. В результате, военный потенциал Киева ослабнет, и украинцам будет все сложнее поддерживать свою оборону», — пояснил он.

В то же время министр обороны Румынии Ливиу-Ионут Мостеану предполагает, что Москва может прибегать к таким методам устрашения, поскольку ее наступления в Украине не принесли результатов. Так что РФ ищет «новые способы действовать, потому что не могут сделать даже одного шага вперед в Украине».

Мнение Мостеана разделяет и министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Это, вероятно, потому, что они не очень хорошо справляются на поле боя и им нужно оказывать давление на Европу и Запад коллективно, чтобы сказать: „Занимайтесь своими делами, занимайтесь своей противовоздушной обороной и не оказывайте противовоздушную оборону Украине“, — отмечает эстонский министр.

Сейчас провокации России, кажется, направлены именно против стран, которые помогают Украине больше всего. К примеру, Дания станет первой страной НАТО, где будет производиться украинское оружие. Аэропорт Жешув в Польше давно является главным хабом для доставки военной помощи в Украину.

И Путину не нужно запугивать политиков или генералов своими маневрами, акцентируют журналисты. Для достижения целей диктатору достаточно испугать население тех стран, на которые он нацелен, чтобы взорвать доверие граждан к власти. Это может заставить избирателей дважды подумать, поддерживать ли Украину и занимать враждебную позицию по отношению к России, пишет издание.

Эстонский министр обороны подчеркнул, что в случае необходимости будет дан военный ответ на такие провокации. Но в стратегическом плане, по его словам, нужно «оказывать большее давление на Россию с помощью санкций, ограничения цен на нефть и военной помощи Украине».

Что предшествовало

Напомним, 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Премьер-министр Кристен Михал объяснил, что самолеты не были сбиты, потому что для применения силы существуют определенные параметры. Он добавил, что консультации с союзниками по НАТО прояснят, как поступать в следующий раз.

Напомним, 22 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил Россию, что все ее объекты, которые войдут в воздушное пространство страны, будут сбиваться.

В тот же день глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила, что ее страна и НАТО готовы реагировать на нарушение воздушного пространства Альянса. Купер подчеркнула: «Если потребуется останавливать самолеты, действующие в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем».

Министр обороны Швеции Пол Йонсон также заявил, что его государство готово применить силу в случае необходимости и будет сбивать российские истребители, которые нарушат воздушное пространство страны.