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Резников рассказал, какая в России ситуация со снарядами

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Резников рассказал, какая в России ситуация со снарядами

Алексей Резников сообщил о трудностях России с собственным производством снарядов / Фото: Getty Images

Оккупанты на фронте устраивают огневой вал, поэтому пытаются где-то найти снаряды, используют со складов старые.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у России трудности с производством снарядов, поэтому она просит о них у КНДР и Ирана.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"У нас есть информация, что они бегают по рынку и просят снаряды, заранее считают", – сказал глава Минобороны.

В то же время он подчеркнул, что у россиян еще есть "сумасшедшие ресурсы" старых снарядов на своих складах.

"У них, конечно, сумасшедшие ресурсы и я бы не давал хороших новостей, что у них закончились снаряды и мы завтра победим. Нет, к сожалению, их очень много. Они же стреляют, не думая. Огневой вал используют. Поэтому они пытаются где-то найти снаряды, используют со складов старые", – описал ситуацию Резников.

Он добавил, что Россия пытается получать снаряды от Северной Кореи и Ирана, с которыми "они сейчас партнеры".

Что касается собственного производства снарядов у РФ, то министр сказал: "Они уже понимают, что не тянут".

Напомним, что касается снарядов для украинской армии, то 20 марта страны Евросоюза согласовали план по совместной закупке миллиона боеприпасов. Их передача Украине предусматривается в течение 12 месяцев.

Однако послы стран ЕС до сих пор не могут урегулировать разногласия по совместным контрактам на закупку боеприпасов.

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Дата публикации
Просмотры
334
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