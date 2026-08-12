Какие города зумеры считают лучшими для жизни в 2026 году: исследование

Мегаполис / © bigpicture.ru

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В список лидеров вошли Токио, Порту, Мельбурн, Эдинбург и Шанхай. Молодежь оценивала города по комфорту, транспорту, ценам и возможностям отдыха.

Об этом пишет Time Out.

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Рейтинг топ-5 городов мира для жизни

Представители поколения Z назвали города мира, которые считаются наиболее привлекательными для жизни в 2026 году. Рейтинг основывался на исследовании Time Out, в котором учитывались пешеходная доступность, общественный транспорт, близость к природе, культурная и ночная жизнь, а также стоимость жилья.

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На первом месте оказался Токио. Молодежь особо отметила развитую транспортную систему, удобство передвижения пешком, большое количество культурных событий и широкий выбор жилья. Ночную жизнь столицы Японии высоко оценили 89% опрошенных, а все респонденты заявили, что обретают в городе радость в повседневной жизни. В то же время, только треть считает Токио доступным по цене.

Второе место занял Порту. Среди главных преимуществ города — пляжи, река, леса, исторический центр и многочисленные культурные локации. 100% опрошенных положительно оценили атмосферу Порту, а 93% назвали город доступным для жизни и отдыха.

На третьем месте — Мельбурн, который привлекает зумеров, прежде всего, активной культурной жизнью. В городе много театров, концертов, художественных пространств и зеленых зон. Также молодежь отметила качественный общественный транспорт. Главным минусом назвали высокую стоимость жизни.

Четвертую строчку занял Эдинбург. Респонденты оценили его зеленые зоны, возможности для пеших прогулок, рестораны и культурные мероприятия. Отдельно молодежь отметила атмосферную ночную жизнь города.

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Замыкает пятерку Шанхай. Среди его главных преимуществ зумеры назвали безопасность, комфорт и относительно доступную стоимость жизни. В то же время аренда жилья остается дорогой. Город также предлагает молодежи широкий выбор пространства для отдыха и развлечений.

Таким образом, в 2026 году поколение Z предпочитает не только мегаполисы с высокими зарплатами, но и города, где можно комфортно передвигаться, отдыхать, посещать культурные мероприятия и иметь доступ к природе.

Исследование определило самые гостеприимные страны и города для иностранцев. Среди стран лидирует Исландия с оценкой 8,94 балла из 10, далее — Люксембург, Новая Зеландия, Австралия и Швейцария. Рейтинг учитывал опыт экспатов, возможность трудоустройства, отношение к мигрантам, безопасность и визовые условия. Среди городов первое место занял Цюрих, за ним — Сингапур и Токио. В десятку также вошли Копенгаген, Мюнхен, Прага, Дубай, Варшава, Сеул и Гонконг. Лондон, Париж и Нью-Йорк в топ-10 не попали.

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