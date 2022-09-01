Какие изменения ждут украинцев в европейских странах с 1 сентября 2022 года

На что могут рассчитывать украинские беженцы с начала осени в Польше, Германии, Франции и других странах Европы

Изменения в Польше

В Польше гривны перестанут менять по выгодному курсу

Для того чтобы беженцы из Украины в Польше смогли поменять наличные гривны на злотые по приемлемому курсу в марте центробанки Украины и Польши договорились об обмене денег по фиксированному курсу — около 7 гривен за 1 злотый. Максимально одному человеку можно было обменять до 10 тысяч гривен. PKO Bank Polski запустили такой обмен в 100 отделениях, планировалось, что Национальный банк Украины выкупит до 10 млрд. гривен. Как сообщило ukrayina.pl, такой возможностью воспользовались около 80 тысяч человек, украинцы успели обменять 681 млн гривен. Но поскольку интерес к программе снизился, ее планируют свернуть 10 сентября.

Украинским беженцам раздадут квартиры

Польское воеводство раздаст беженцам из Украины полсотни квартир. Как сообщает Yavp.pl, беженцы из Украины получат полсотни бесплатных квартир. Жилье предназначено для украинцев, получивших временную защиту в Опольском воеводстве. На сегодняшний день в программу привлечены 49 помещений в 17 административных единицах Польши, рассматриваются возможности увеличения количества жилья для беженцев.

Социальное жилье площадью 40-50 квадратных метров с ремонтом, необходимой мебелью и сантехникой предоставляется беженцам на срок до двух лет. После этого оно будет использовано для граждан Польши, оказавшихся в затруднительном положении.

Что изменится для украинских школьников в Польше

Для всех учащихся в польских школах в предмет "Образование для безопасности" будет включено больше элементов, связанных с обороной. Учащиеся будут изучать как разбирать и складывать оружие, как использовать пневматику, как реагировать на угрозы из-за боевых действий. Нововведения относятся и к экзамену на получение аттестата зрелости — "матуры". В частности, на его составление учащимся дадут больше времени, при этом самих задач тоже будет больше.

Теперь для того, чтобы освободиться от посещений физкультуры, школьникам потребуется соответствующая справка от врача-специалиста, а не семейного врача.

Изменения в Германии

В Германии начнут учет безвизовых дней

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Украинцы, находящиеся в Германии без оформления статуса временной защиты, у которых до 31 августа иссякают безвизовые дни, а это 90 дней в течение 180 дней, должны либо покинуть страну, либо легализоваться.

До 31 августа находиться в Германии украинцам было разрешено независимо от использования безвиза или депортации. Если безвиз заканчивается к концу лета, оформить временную защиту необходимо до 1 сентября. Если 90 дней безвизового пребывания в Германии закончатся с 1 сентября по 1 декабря, необходимо подать заявку на регистрацию статуса. Для украинцев, прибывающих в Германию с 1 сентября, оформлять статус защиты не обязательно, можно легально находиться в стране по безвизу 90 дней.

В Германии с 1 сентября подорожает проезд на общественном транспорте

С 1 сентября отменены льготы на проезд для украинцев. Безлимитный билет по 9 евро больше не будет действовать, за проезд придется платить по новым тарифам. Возможно, проездной подорожает на €60. Окончательное решение по реализации инициативы еще не принято. Некоторые перевозчики выступают за продление срока действия стоимости летних проездов до конца октября. Это позволило найти решение, выгодное как для пассажиров, так и для транспортных компаний. Также возможно, что зимние билеты будут стоить 29 или 49 евро.

Какие изменения ждут украинцев во Франции

Во Франции нужно продлить статус временной защиты

Украинцам во Франции, оформившим статус временной защиты, после шести месяцев пребывания необходимо обновить его. В противном случае причитающиеся выплаты будут прекращены.

Срок действия вида на жительство APS для многих украинцев истекает как раз в сентябре, через 6 месяцев после прибытия в страну. Чтобы продолжать получать помощь ADA, необходимо продлить свой APS в префектуре по месту жительства. Информация, как это сделать и куда обращаться, размещена на сайте правительства. Заявления следует подавать не ранее чем за 3 недели до окончания действия APS, но не позднее 3 дней от этой даты.

Украинцев просят как можно скорее отправить в компетентное территориальное отделение OFII следующие документы:

французско-украинскую форму запроса на продление прав на ADA, датированную и подписанную,

копию действующего разрешения на временное проживание на каждого совершеннолетнего члена семьи,

копию документа, подтверждающего наличие ресурсов (платежные ведомости, трудовой договор), полученного с момента въезда во Францию.

Для быстрой обработки документы желательно отправить по электронной почте в компетентный территориальный отдел в соответствии с отделом проживания. Если отправлять по почте, на конверте необходимо указать слова Renouvellement ADA Ukraine.

Изменения в Чехии

Отменят субсидию за жилье для беженцев

Государство выделяло субсидию на жилье в размере 250 крон (10 евро) на человека в сутки, а из-за высоких цен в мегаполисе город выделял еще дополнительно 140 крон за использование жилья. С сентября мэрия Праги отменяет доплаты владельцам жилья, размещающих украинских беженцев. Как сообщил мэр столицы Зденек Гржиб, город не может продолжать играть роль государства в кризисе с беженцами, а деньги должны быть направлены на решение проблемы резкого роста цен на энергоносители. "С сентября город прекратит выплату субсидий. В некоторых случаях оказание помощи может закончиться раньше, еще в августе", — предупредил мэр.

Изменения для украинцев в Испании

В Испании беженцам будут оказывать помощь

В августе беженцев из Украины утвердили получение финансовой помощи в размере 400 евро на каждого взрослого и по 100 евро на несовершеннолетних. Денежная помощь украинским беженцам будет предоставляться в течение 6 месяцев. Чтобы получить деньги, беженцы должны отвечать следующим критериям:

иметь статус временной защиты в Испании,

не состоять на содержании официальных благотворительных организаций и не получать от них деньги,

иметь прописку,

не получать доход.

В Швейцарии проверят доходы

Как стало известно теперь для получения социальной помощи украинские беженцы, желающие получить социальную помощь в Швейцарии, должны предоставить информацию о доходах и имуществе как в Украине, так и в Швейцарии. Если человек со статусом S (специальный статус для украинских беженцев, активированный швейцарскими властями 11 марта 2022) снимает средства с банковских счетов или получает другие выплаты в Украине, это будет учтено в оценке дохода.

Что нового для украинцев в Ирландии

Бесплатные курсы и стипендия

17 августа правительство Ирландии утвердило программу помощи украинцам – с сентября украинские беженцы могут бесплатно пойти на курсы и получать стипендию. В 2022-2023 учебном году бесплатно поучиться могут украинцы, проживающие в Ирландии и получившие статус беженца. Обучение проводится по следующим дисциплинам:

сельское хозяйство,

лесное хозяйство,

ветеринарное образование,

рыболовство.

Обучение бесплатное, кроме того, студенты этих курсов получат стипендию в 6115 евро, которую разделят помесячно в год.

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