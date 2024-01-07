Какие изменения ждут украинских беженцев в Евросоюзе в 2024 году

Программы поддержки беженцев из Украины постоянно меняются, а некоторые европейские власти полностью аннулируют.

Об этом пишет РБК-Украина.

Шотландия

Кансилы в Шотландии больше не получают денег для оплаты гостиниц украинским беженцам. Если этот вопрос никак не решится, украинские беженцы рискуют оказаться на улице. А те, у кого еще нет приглашения и не успели переехать, наверное, уже могут и не ехать.

Норвегия

Правительство Норвегии наработало решение, как сделать ее менее привлекательной. Многие получали выплаты на ребенка единовременно, в конце своего первого года в стране.

Это составляло около 4 тысяч евро для семьи с двумя детьми младше 6 лет. Но сейчас это будет сокращено. Вместо таких выплат семьи начнут получать выплаты на ребенка после первого года, а затем ежемесячно.

Украинские переселенцы в Норвегии также будут иметь ограничения по путешествиям в Украину. И все сначала должны будут зарегистрироваться в центре для беженцев, прежде чем отправляться в другие части страны. Ранее можно было выбрать любой город и селить людей в гостиницах, однако больше такой возможности у украинцев нет.

Ирландия

В Ирландии будет сокращен срок пребывания во временном жилье до 90 дней и снизят выплаты до 38, 80 евро еженедельно вместо 220 евро, как это было раньше.

Нидерланды

В Нидерландах пока не сокращают выплаты, но уже активно это обсуждают. Они уже использовали 97% всех возможностей для беженцев, но люди продолжают уезжать.

Временная защита в Польше в 2024 году

Временная защита для беженцев из Украины в Польше будет действовать только до 4 марта 2024 года.

Пока польское правительство не давало никаких объявлений о продлении действия особого статуса для украинцев до 2025 года, однако, ожидается, что соответствующее решение будет принято в ближайшие два месяца.

Сейчас для беженцев действуют те же правила, что и в 2023 году. А именно, украинцы имеют право на:

бесплатное жилье в течение 120 дней по программе 40+

бесплатное жилье для уязвимых категорий; многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры, беременные и с младенцами

официальное трудоустройство (при оформлении PESEL UKR в течение 30 дней с момента прибытия в Польшу)

бесплатную медицину и образование

получение ежемесячной выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка

Напомним, в странах Европы на сегодняшний день находится более 4,1 миллиона украинских искателей убежища. Больше всего беженцев из Украины зарегистрировано в Германии, где к началу октября находилось около 1,17 млн украинцев. На втором месте Польша, где зарегистрировано 957 тысяч украинцев.

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