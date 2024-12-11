Какие надежды украинцы возлагают на Трампа: Зеленский ответил

Украинский президент также разъяснил заявление Дональда Трампа о 24 часах, в течение которых он пообещал решить вопрос войны России против Украины.

Слова будущего президента США Дональда Трампа о том, что он положит конец войне РФ против Украины за 24 часа, нужно понимать как быстрое решение вопроса, однако, конечно, не за сутки. Он намерен добиваться мира с позиции силы, ведь диктатор Кремля Владимир Путин понимает только силу. Так что украинцы верят в такой исход.

Об этом говорилось в интервью президента Украины Владимира Зеленского для СBN.

"Люди в Украине всегда хотели мира. Однако, когда началось полномасштабное вторжение, они взяли в руки оружие. Каждый из нас бы так поступал. Все наши люди так поступали. И я уверен, что и каждый из вас бы так поступал", — сказал Зеленский в разговоре с журналистом СBN.

Президент подчеркнул, что Украина мирное государство, понимающее, что с диктатором нужно говорить с позиции силы.

"Украина очень мирное государство. И очень верующее, кстати. Самое большое в Европе протестанское сообщество — именно в Украине. У нас самый большой Совет церквей. И у украинцев сегодня есть надежда, что Дональд Трамп имеет сильную позицию, ведь он президент. И он будет действовать через эту силу. А Путин понимает только силу... Люди надеются, что рядом с нами, рядом со мной будет сильный президент сильной страны. достигнем мира. У людей есть такая надежда на новую администрацию США, нового президента.

Он также высказался по поводу заверений Дональда Трампа решить вопрос полномасштабной войны в Украине за 24 часа.

"Безусловно, когда президент говорит о 24 часах, это не вопрос того, что он в сутки должен это решить, ведь это очень сложно. Я его понимаю так, что он хочет сделать это быстро. Важно, чтобы это было быстрее. Мы каждый день теряем людей. Но и важно то, чтобы это так закончилось, чтобы не было возможности начаться снова", — добавил президент Украины.

Напомним, 12 декабря, когда президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Варшаву, там должны пройти переговоры по результатам встречи Макрона с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Париже.

Ранее Эммануэль Макрон прокомментировал трехстороннюю встречу в сообщении в сети Х.

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