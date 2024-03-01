Какие объемы производства российской оборонной промышленности: оценка британской разведки

К сожалению, у агрессора еще достаточно ресурсов.

Российская оборонная промышленность значительно увеличила объем производства в 2023 году. Это было достигнуто за счет расширения рабочей силы примерно до 3,5 миллиона человек, увеличения рабочих смен и расширения существующих производственных линий, а также восстановления неработающих производственных мощностей.

Об этом пишет Министерство обороны Великобритании.

Детализировали, что значительная часть этого увеличения выпуска происходит от реконструкции и модернизации существующих запасов, а не нового производства. К примеру, подавляющее большинство основных боевых танков, выпущенных в 2023 году, состояли из отремонтированных машин.

Производство артиллерийских боеприпасов резко возросло в 2023 году и, вероятно, будет увеличиваться дальше в 2024 году. Однако производство боеприпасов, вероятно, достигнет пика в следующие 12 месяцев из-за ограничения мощностей», — отмечается в отчете.

Хотя оборонная промышленность не может полностью удовлетворить требования российских операций против Украины, добавляют в разведке, она почти наверняка способна обеспечить материальное превосходство над Украиной в течение 2024 года.

Напомним, в WSJ узнали, что Путин предлагал Украине для завершения войны 2022 года.

Читайте также: