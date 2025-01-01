Какие политические настроения украинцев за границей, если будут выборы: социолог оценил

По предварительным данным, около 60% украинских беженцев за границей составляют люди с юга и востока Украины.

Политический выбор украинцев за границей может отличаться от политического выбора оставшихся на Родине украинцев.

Такое мнение высказал руководитель Социологической группы Рейтинг Алексей Антипович в интервью NV.

Антипович сразу предупредил, что никаких исследований по теме политических взглядов украинцев за рубежом не проводилось. Речь идет только о предположениях. Он сообщил, что, по предварительным данным, около 60% украинских беженцев за границей составляют люди с юга и востока Украины.

"Это люди, которые потеряли дома, люди из Мариуполя, люди из Херсона, это часть людей, которая жила на восточных и южных территориях, где достаточно часто можно было слышать русский язык, где побеждали пророссийские силы в довоенный период времени, или набирали достаточно высокие проценты. Это тоже люди, которые не проходили адаптацию к военным условиям и ту национальную консолидацию ради выживаемости, которую прошла та оставшаяся в Украине часть украинцев", – говорит социолог.

Эксперт предполагает, что политический выбор украинцев за границей будет отличаться от политического выбора оставшихся в Украине украинцев. По его мнению, уехавшие за границу украинцы после начала полномасштабного вторжения "не столь украинизированы с точки зрения идеологического выбора".

Кроме того, Антипович не исключает, что украинцам за границей, решившим не возвращаться на Родину даже после войны, будут неинтересны политические события Украины.

"Я почему-то думаю, что они в большинстве своем могут и не прийти на эти выборы, если они будут проходить после войны, а эти люди и после войны будут находиться за границей. Конечно, они сейчас интересуются событиями в Украине, переживают за страну, общаются с родственниками. Но те, кто сознательно планирует остаться [за пределами страны], все меньше интересуются именно политическими событиями, не имеющими прямого эффекта на них", – подытожил социолог.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Украина готова к выборам после установления справедливого мира.

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