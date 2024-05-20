Какие последствия для Ирана будет иметь гибель президента Раиси: прогноз аналитиков

Гибель президента Ирана Ибрагима Раиси будет иметь серьезные последствия для преемственности верховного лидера.

Об этом говорится в отчете Американского института по изучению войны (ISW).

Раиси называли одним из главных претендентов на то, чтобы сменить Али Хаменеи в должности верховного лидера. Хаменеи назначил Раиси на должность главы судебной системы в 2019 году и поддержал его на президентских выборах в августе 2021 года.

По данным аналитиков, следующие несколько дней могут изменить ближайшую и долгосрочную динамику режима. Однако смерть Раиси в конечном счете не изменит нынешней траектории режима, направленной на более жесткую и консервативную внутреннюю политику и более агрессивную региональную политику.

В отчете говорится, что после смерти Раиси первый вице-президент Мохаммад Мохбер временно должен исполнять обязанности президента. У спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и главы судебной власти Голама Хоссейна Мохсени Эджеи будет 50 дней, чтобы организовать президентские выборы.

Напомним, 63-летний иранский президент Ибрагим Раиси, министр иностранных дел страны и другие чиновники погибли во время крушения вертолета в понедельник, 20 мая. Их тела были обнаружены после нескольких часов поисков в тумане в горном регионе на северо-востоке страны.

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