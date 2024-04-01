"Какие праздники? Мы в Белгороде умираем": россияне обсуждают ситуацию в городе и безразличие Москвы (перехват)

Жители Белгорода считают, что Кремль смущает только то, что происходит в столице.

Гражданские Белгорода недовольны ситуацией в городе и безразличием Москвы к обстрелам.

Об этом говорится, в частности, в разговоре россиян, опубликованном Главным управлением разведки Минобороны.

"Вот Белгород там весь умирает, так никто внимание не обращает. Петиции люди пишут", – говорит горожанин.

Ситуация в Белгороде

Жители Белгорода считают, что Кремль смущает только то, что происходит в столице.

"Их в Москве волнует то, что происходит у них... Какие праздники?! Мы здесь в Белгороде умираем. Нас бомбят, а они там празднуют: какие-то мероприятия, развлечения", – жалуются белгородцы.

Как сообщал ТСН.ua, в Белгороде уже пишут заявления в Следственный комитет (СК) на военные армии РФ, которые неоднократно бросали бомбы на область. Жители города требуют привлечь к ответственности военных.

Напомним, накануне армия России снова атаковала Белгородскую область авиабомбами – еще две ФАБ сбросили с российских самолетов.

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