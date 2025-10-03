Какие ракеты Украина может получить от США: эксперт объяснил особенности применения Tomahawk

Запуск ракеты Tomahawk / Иллюстративное изображение / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский анонсировал получение Украиной мощного оружия от Соединенных Штатов. Ведущий сотрудник НАУ, авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что, вероятно, речь идет о дальнобойных крылатых ракетах Tomahawk и Barracuda.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

Tomahawk: дальность до 1600 км

По словам Валерия Романенко, сейчас обсуждается возможность предоставления Киеву двух типов ракет. Но Tomahawk – это не одна ракета, а целое семейство крылатых ракет большой дальности.

«У них дальность примерно до 1600 км. Хотя есть малые ракеты Tomahawk с дальностью всего 550 км. То есть есть варианты этих ракет, они несут большую боевую часть, но малая дальность», — отметил Валерий Романенко.

Tomahawk принадлежат к ракетам морского базирования, и их использование Украиной требует решения проблемы с пусковыми установками.

Адаптация для сухопутного пуска

Эксперт пояснил, что технически адаптировать ракеты морского базирования для использования на суше возможно, поскольку они имеют контейнерный пуск.

«Если дадут ракеты, можно будет справиться с пусковыми установками. Морскую пусковую установку можно стационарно разместить в каком-нибудь месте или поставить на грузовик. Было морское базирование, стало сухопутное базирование», - рассказал Романенко.

Главное требование к такой мобильной платформе – это не столько ее размер, сколько наличие специального оборудования. Пусковая установка Tomahawk такого размера, что «элементарно может быть установлена на серьезный грузовик типа КрАЗ». Основная задача – чтобы машина имела соответствующее оборудование для загрузки программы полета в ракету перед пуском.

Напомним, Романенко также считает, что результативность Tomahawk будет зависеть от количества ракет, а не их модификации. Эти ракеты могут оснащаться даже ядерной боеголовкой, однако для Украины, вероятно, будут выбирать модификации с осколочно-фугасной боевой частью.