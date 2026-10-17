Какие страны и уникальные места исчезнут с карты мира навсегда в ближайшие 50 лет

Долина Царей уже полностью истощена / © Associated Press

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Повышение уровня Мирового океана может привести к исчезновению отдельных островных государств и создать серьезную угрозу большим прибрежным городам.

Об этом пишет Stars Insider.

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По прогнозам NOAA, к началу следующего столетия уровень океана будет не менее на 30 см выше, чем в 2000 году.

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Наибольшему риску подвергаются островные государства с небольшой высотой над уровнем моря.

Так, Мальдивы, где проживают около 540 тысяч человек, поднимаются над океаном всего примерно на один метр. При повышении уровня моря на 45 см страна может потерять до 77% своей территории.

Серьезные риски существуют и для Кирибати, которое при дальнейшем подъеме воды может потерять большую часть суши.

Под опасностью также находятся острова Тихого океана. Около трех миллионов человек живут у побережья, и многим из них к концу столетия может потребоваться переселение. На Соломоновых островах ученые зафиксировали исчезновение нескольких небольших островов.

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Среди крупных стран наиболее уязвимыми считаются Китай, Бангладеш и Индия. Особую обеспокоенность вызывает Джакарта, которая ежегодно проседает на 5-10 см из-за активной откачки подземных вод. В сочетании с повышением уровня моря это заставило Индонезию перенести столицу в Нусантару.

Что еще в зоне риска

Большой Барьерный риф (Австралия)

Самая живая структура на планете. С 2016 года пережил пять массовых обмелений. Ученые прогнозируют: к 2045 году может потерять до 90% кораллов.

Большой Барьерный риф / © Associated Press

Большой Барьерный риф / © Associated Press

Мертвое море (Израиль)

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Теряет около 1 метра уровня воды каждый год. За 50 лет уменьшилось на треть. До 2050 года может иссякнуть полностью.

Мертвое море / © Associated Press

Эверглейдс (Флорида, США)

Уникальные тропические болота под угрозой из-за изменения уровня воды и урбанизации. Около 50% территории уже потеряно.

Эверглейдс / © Associated Press

Венеция (Италия)

Город идет под воду на 1-2 мм ежегодно, а по некоторым данным ученых даже на 2-4 мм ежегодно. Наводнения становятся более частыми и разрушительными. Даже система защитных шлюзов MOSE может не спасти.

Венеция / © Pixabay

Конго (Африка)

Второй по величине тропический лес планеты. Исчезает из-за незаконной вырубки и добычи полезных ископаемых.

Конго / © Associated Press

Долина царей (Египет)

Гробницы фараонов разрушаются из-за повышения уровня грунтовых вод и туристического потока.

Египет / © Associated Press

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